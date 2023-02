Alternatywna rzeczywistość w rosyjskich mediach państwowych. Tak promują orędzie Putina

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko zwrócił uwagę na Twitterze na reakcję kremlowskich propagandystów na orędzie, które we wtorek Władimir Putin wygłosił przed Zgromadzeniem Federalnym.

Kuriozalna depesza agencji Ria Nowosti

„Rosyjskie media podały, że po wczorajszym przemówieniu Putina i jego słowach o mieszkańcach Zachodu Amerykanie zaczęli chcieć uciekać i mieszkać w Rosji” – napisał Geraszczenko. „Amerykanie, czy wasze torby są już spakowane?” – zapytał.



Chodzi o depeszę, która została opublikowana we wtorek wieczorem na stronie internetowej rosyjskiej, państwowej agencji informacyjnej Ria Nowosti. Materiał zatytułowano „«Czas uciekać do Rosji». Amerykanie poruszeni słowami Putina o Zachodzie”.

Komentarze rzekomych Amerykanów

Według Ria Nowosti „Amerykańscy użytkownicy Twittera docenili słowa prezydenta Rosji Władimira Putina o poważnym moralnym upadku Zachodu” i po jego słowach „chcą przenieść się do Rosji”. Agencja zacytowała komentarze rzekomych obywateli Stanów Zjednoczonych. Jedna z użytkowniczek miała stwierdzić, że „nigdy nie sądziła, że się z nim zgodzi”, a inni miał napisać, że „gdyby był dziesięć, dwadzieścia lat młodszy, to przeprowadziłby się do Rosji jako amerykański imigrant”.

Jeszcze inny miał skomentować, że słowa Putina to „smutne oskarżenie przeciwko naszemu skorumpowanemu rządowi” i dodać, że zgadza się z prezydentem Rosji.

Putin uderzył w Zachód

W orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Federalnym Putin po raz kolejny oskarżył Zachód o eskalację wojny w Ukrainie. – Zachód grał na zwłokę, przymykał oczy na zabójstwa polityczne, na represje reżimu kijowskiego wobec sprzeciwiających się mu ludzi, na kpiny i coraz bardziej zachęcali ukraińskich neonazistów do przeprowadzania akcji terrorystycznych w Donbas – mówił. – To oni rozpoczęli wojnę. My używamy siły, aby to powstrzymać – stwierdził.

Putin mówił też, że Zachód „u siebie niszczy normy i kultury, prowadząc do ujednolicenia”. Prezydent Rosji wzywał do obrony „wartości” i młodego pokolenia przed Zachodem. – Spójrzcie, co robią swoim własnym obywatelom: niszczenie rodzin, tożsamości kulturowej i narodowej oraz perwersja, jaką jest wykorzystywanie dzieci, aż po pedofilię, są reklamowane jako norma, a księża są zmuszani do błogosławienia małżeństw osób tej samej płci – stwierdził Putin.

