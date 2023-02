Tomasz Grodzki zdradził, co usłyszał od Joe Bidena. „Keep going”

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden złożył historyczną wizytę w Kijowie. Tego samego dnia wieczorem amerykański przywódca przyleciał do Warszawy. We wtorek rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Wygłosił też przemówienie do Polaków zgromadzonych w Arkadach Kubickiego.

Tuż po nim prezydent USA zamienił kilka zdań z politykami opozycji – Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim i Tomaszem Grodzkim. Dziennikarze donosili, że politycy podchodzili kolejno do Bidena i zamieniali z nim kilka zdań. Każdy z nich miał na to kilkadziesiąt sekund.

Tomasz Grodzki o rozmowie z Joe Bidenem. „Do your job”

W środę w programie „Fakty po Faktach” marszałek Senatu był pytany o to, co usłyszał od prezydenta USA Joe Bidena.

– W zasadzie podobnie jak pan premier Tusk i pan prezydent Trzaskowski. Pan prezydent Biden był dobrze „zbriefowany” z kim rozmawia, zresztą przedstawiano nas. Mówił, że Senat w Ameryce broni demokracji. Ja mu powiedziałem, że my też bronimy demokracji. Usłyszałem: Keep going. Do your job. Róbcie swoje. I tak dalej będziemy robić, jak od trzech lat – powiedział Tomasz Grodzki.

Wcześniej lider PO Donald Tusk zrelacjonował krótką rozmowę z Bidenem na Twitterze. „Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie” – napisał.

Z kolei Rafał Trzaskowski powiedział na antenie TVN24, że od Bidena usłyszał „przede wszystkim podziękowania za odwagę, za przywództwo, za docenienie roli naszego społeczeństwa, które stanęło na wysokości zadania”. – Prezydent Biden jeszcze raz dziękował wszystkim Polkom i Polakom, wszystkim Warszawiankom i Warszawiakom, za to olbrzymie serce. Bo to ważne, dzięki naszemu społeczeństwu Ukraińcy mogą być pewni, że ich rodziny są bezpieczne, mogą dalej walczyć i zawsze mogą liczyć od nas na pomoc – mówił.

