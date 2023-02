Przedstawiciel Łotwy ostro do rosyjskiej delegacji w Wiedniu: Paszoł na***uj

W czwartek w trakcie Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ZP OBWE) w Wiedniu parlamentarzyści wielu krajów protestowali przeciwko obecności rosyjskiej delegacji na Sali. Rząd Austrii przyznał przedstawicielom Moskwy wizy na szczyt OBWE, mimo objęcia części urzędników sankcjami. Władze w Wiedniu wprawdzie potępiły wojnę w Ukrainie tuż po jej wybuchu, ale postulowały konieczność utrzymania dialogu z Moskwą.

Łotewski deputowany uderza w rosyjską delegację. „Hańba”

Przedstawiciel Łotwy Rihards Kols w ostrych słowach odniósł się do sytuacji zaistniałej podczas zgromadzenia.

– W tej sali jest problem, na który nie zwraca się uwagi, czyli rosyjska delegacja. Jeśli ktoś by mnie spytał, kto jest zbrodniarzem wojennym, wskazałbym na osoby, które zajmują tylne ławy w tym pomieszczeniu – mówił. – To hańba, że rosyjska delegacja jest tutaj, szczególnie że składa się z osób, które są na liście sankcyjnej i głosowały za aneksją terytorium niepodległego państwa. Donbas, Chersoń, obwód zaporoski, Ługańsk – wyliczał, przemawiając na tle ukraińskiej flagi. Na koniec krótkiego wystąpienia poszedł o krok dalej.

– Mam jedną wiadomość do rosyjskiej delegacji, która znajduje się w tym pomieszczeniu. Zacytuję ukraińskich pograniczników: Russkij wojennyj korabl, paszoł na***uj – powiedział. Tym samym nawiązał do słynnych słów i bohaterskiej postawy ukraińskich żołnierzy stacjonujących na Wyspie Węży, którzy nie poddali się Rosjanom. „Mogę tylko powtórzyć elokwentną wypowiedź strażników ukraińskich, zwracających się do konkretnego rosyjskiego okrętu wojennego” – wyjaśnił później na Twitterze szef komisji spraw zagranicznych łotewskiego Sejmu.

Rosyjska delegacji odpowiada Kolsowi: Można wyjść z sali

Rosyjska delegacja odpowiedziała, że „znajduje się tu zgodnie z prawem i nie jest żadnym słoniem” (nawiązując do angielskiego idiomu, którego użył Kols – red.). – Nie będziemy tolerować żadnych obelg pod adresem Rosji i członków delegacji – mówił jeden z jej przedstawicieli. – Ci, którzy chcą obrażać Rosję mogą wyjść z tej sali! Razem ze swoimi ukraińskim flagami – dodał.

Czytaj też:

