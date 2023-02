Ochojska uderza w PO. „Wyborcy mogą czuć się mocno zdezorientowani”

Janina Ochojska dostała się do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z list Koalicji Europejskiej. Otrzymała wówczas rekomendację Platformy Obywatelskiej, ale nie jest członkinią partii Donalda Tuska.

Janina Ochojska krytykuje PO

Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi deputowana skrytykowała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski działania PO. Według Ochojskiej PiS „wykorzystuje swoją propagandę fantastycznie” i „robi tę propagandę tak, jak Putin”, „a Platforma Obywatelska tego nie potrafi”. – PO nie potrafi grać propagandą pozytywną. Owszem, zawsze można powiedzieć, że opozycja ma ograniczone środki. Ale nie tylko te środki są potrzebne. Potrzeba jakieś koncepcji, idei, na której można oprzeć całą komunikację. PO tego nie ma – oceniła.

Zdaniem Ochojskiej Platforma „powinna zaprosić specjalistów, a nie kolegów, którzy nie znają się na rzeczy”. – Trzeba zatrudnić specjalistów i z nimi opracować jeden, spójny kierunek polityki, który będzie osią kampanii – podkreśliła.

„Wyborcy mogą czuć się mocno zdezorientowani”

W ocenie eurodeputowanej w PO „każdy ma swój program” – „swoje idee, swoje opinie, swoje poglądy”. – Wyborcy mogą czuć się przy tym mocno zdezorientowani. Kampania wyborcza za pasem, a ja i wyborcy opozycji nie wiemy, na czym będzie opierać się przekaz Platformy w tych wyborach! – wskazała, dodając, że PiS „ma już wszystko przygotowane”.

Eurodeputowana przyznała też, że „bardzo boi się” wyniku wyborów. Zarzuciła też PO, że ta „do dzisiaj boi się mówić na temat migrantów”, bo „uważa, że to im zaszkodzi w kampanii”. – Gdybym ja doradzała przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, to doradziłabym mu, żeby jednak ruszył ten temat. Żeby się go nie bał i pokazał to kłamstwo PiS, które wyłazi jak słoma z butów – oświadczyła. Dodała też, że próbuje się „dostać” do lidera PO i porozmawiać o tej kwestii.

