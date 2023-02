Poważny kandydat z PiS-u na prezydenta Warszawy. Usłyszał dwa warunki

Wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2024 r. Wcześniej Polacy udadzą się do urn wyborczych, aby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu. PiS myśli już jednak o tym, kto może stanąć do walki o prezydenturę Warszawy. Na razie najmocniej stoją akcje Jarosława Krajewskiego.

Jarosław Krajewski od lipca 2022 r. jest pełnomocnikiem warszawskich struktur PiS. Po nominacji na to stanowisko polityk zaczął być wyjątkowo aktywny. Krajewski zaczął organizować briefingi, spotykać się z radnymi czy pojawiać się na sesjach Rady Warszawy. Szef warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej zaczął się też pojawiać w lokalnych mediach i rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami stolicy, gdzie krytykował Rafała Trzaskowskiego. Jarosław Krajewski kandydatem PiS na prezydenta Warszawy? „Gazeta Wyborcza” powołując się na swoich rozmówców poinformowała, że aktywność Krajewskiego i punktowanie niezrealizowanych obietnic prezydenta Warszawy to początek kampanii wyborczej i odpowiedź PiS-u na wizyty gospodarcze Trzaskowskiego. Jeden z polityków partii rządzącej ujawnił, że pełnomocnik warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości „jest brany pod uwagę i sam też wykazuje zainteresowanie”. Stołeczni radni zdradzili, że Krajewski usłyszał od władz PiS warunek. Po pierwsze musi zdobyć bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. – Po co nam kandydat, który cieszy się znikomą popularnością wśród naszych wyborców w Warszawie? – powiedział „GW” jej rozmówca. Drugi warunek dotyczy ewentualnej porażki Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Wówczas PiS wystawi „kogoś z pierwszej ligi politycznej, a nie kogoś takiego jak Krajewski”. Kto powalczy z Rafałem Trzaskowskim? „Nie ma jeszcze decyzji” Sam zainteresowany podkreśla, że „nie ma jeszcze decyzji ws. kandydata na prezydenta Warszawy”. – To ścisłe kierownictwo wybierze osobę, która będzie gwarantowała największe szanse na sukces w wyborach samorządowych – tłumaczył szef warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Krajewski podsumował, że jego aktywność „wynika przede wszystkim z jego obowiązków poselskich i roli lidera warszawskiego PiS”. Czytaj też:

