PiS reaguje na słowa Tuska. Przypomnieli mu sprawę ACTA 2

Platforma Obywatelska rozpoczyna spotkania z wyborcami, a Donald Tusk od razu dostaje jasno do zrozumienia, że sztab PiS-u będzie uważnie sprawdzał każde jego słowo. Tak było z wypowiedzią o rzekomym cenzurowaniu internetu, która szybko doczekała się reakcji Tomasza Poręby. Europoseł i szef sztabu PiS-u na obawy Tuska odpowiedział krótkim przypomnieniem, jak głosowali europosłowie z jego własnego ugrupowania.

Zaczęło się od tego, że Donald Tusk w trakcie spotkania w Pabianicach w odpowiedzi na jedno z pytań powiedział o „ostatnich zabawach PiS, jeśli chodzi o internet” . – Za moich czasów, jak myśmy chcieli wprowadzić (ustawę – red.), dotyczyło to praw autorskich, okej, kontrowersyjne, ale żaden zamach na wolność w internecie, tysiące ludzi wyszło na ulice, mówią: nie, nie grzebcie nam w internecie. Okej – opowiadał Tusk. PiS-owi zarzucił, że idzie o krok dalej – wspomniał o możliwości „kontrolowania internetu i wykorzystania wszystkich danych, które są w przestrzeni wirtualnej i dotyczą nas, obywateli” .

Poręba przypomina Tuskowi głosowanie

Na słowa byłego premiera odpowiedział europoseł PiS Tomasz Poręba. „Dziś Donald Tusk wspomniał coś o kontrolowaniu przez PiS internetu. No to przypomnijmy sobie, jak PO głosowała w Parlamencie Europejskim ws raportu ACTA2, wprost odbierającego ludziom wolność w sieci. Tego wam nigdy nie zapomnimy” – napisał szef sztabu PiS.

Poręba zamieścił też spot, w którym widać europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali w PE za przyjęciem ACTA 2 w marcu 2019 roku. Byli wśród nich: Danuta Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka. Przeciwko głosowała część polityków PO i wszyscy przedstawiciele PiS-u oraz PSL-u. Wyniki głosowania w spocie zestawiono z nagłówkami z portali informujących, że „Niemcy poparły dyrektywę o prawach autorskich w zamian za zgodę Francji na Nord Stream 2” . Na końcu padło pytanie, czyj interes reprezentuje PO.

O co chodzi z ACTA 2?

Dyrektywa ACTA 2 zmieniła przepisy w obszarze praw autorskich. Szczególne emocje wzbudzały art. 11 i art. 13. Pierwszy z nich dotyczył dodatkowego prawa pokrewnego dla wydawców oraz licencjonowani treści, ze względu na obawy co do funkcjonowania modelu biznesowego. Drugi z nich dotyczył odpowiedzialności prawnej portali internetowych za to, co publikują użytkownicy.

Po przyjęciu przez Europarlament kontrowersyjnej dyrektywy, Polska głosowała przeciwko niej na poziomie Rady Europejskiej. Została ona jednak przyjęta głosami większości państw.

Wystąpienie Donalda Tuska w kpiący sposób skwitował też rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek zamieścił krótki film z wypowiedzią przewodniczącego PO, który obiecywał paliwo po 5,19. Materiał kończyło dopowiedzenie: euro. Bochenek zacytował też byłego ministra w rządzie Tuska Jacka Rostowskiego, który stwierdził, że „obietnice wyborcze wiążą tych, którzy w nie wierzą” .

