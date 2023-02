Nowy dom „kochanki Putina”. Ma 2600 m2, a dojeżdża się prywatną linią kolejową

Alina Kabajewa to przewodnicząca rady nadzorczej rosyjskiego holdingu medialnego – Narodowej Grupy Medialnej, a nieoficjalnie także pierwsza dama Rosji. Część niezależnych rosyjskich dziennikarzy utrzymuje, że jest ona matką co najmniej jednego dziecka prezydenta, a niektórzy mówią nawet o trzech. Inni z kolei twierdzą, że to tylko przykrywka dla polityka, którego nie interesują kobiety, albo wspólniczka przydatna w wyprowadzaniu państwowych pieniędzy.

Niezależnie od prawdy na temat Kabajewej, dziennikarze Meduzy donoszą właśnie o jej najnowszym nabytku – bajecznej posiadłości w prestiżowej okolicy, rejonie wałdajskim. To tam swoje wille mają politycy z najbliższego otoczenia Władimira Putina, a także sam prezydent kraju. Teraz do tego grona dołączyć miała właśnie rzekoma kochanka Putina. Towarzyszyć mają jej dzieci.

Kabajewa i olbrzymia posiadłość

Według Mezudy, Kabajewa za sprawą pośredników została właścicielką nieruchomości wartej 120 milionów dolarów. Według zdjęć satelitarnych chodzi o dom powierzchni 1200 metrów kwadratowych, położony na działce liczącej 2600 metrów kwadratowych. Zbudowany został między 2020, a 2022 rokiem. W 2021 dobudowano do posiadłości molo, z którego można wypłynąć łódką do pobliskiego parku.

Dziennikarze podkreślają, że w nowym domu Kabajewej często przewijają się dzieci. Jednym z dowodów ma być duży plac zabaw, zbudowany w okolicy jeszcze przed opisywaną tu willa. W pobliżu zamieszkał też jeden z asystentów "kochanki Putina", który łącznie z pozostałymi czterema współpracownikami wpływowej kobiety w ostatnich latach często podróżował z Moskwy właśnie w te okolice.

Prywatna linia kolejowa oligarchów?

Według rosyjskich dziennikarzy Kabajewa ma używać specjalnej linii kolejowej, która kursuje do chronionej stacji, dostępnej tylko dla przyjaciół Putina. Podobne stacje mają istnieć w pobliżu rezydencji tyrana w Soczi i Nowo-Ogariowie. W Moskwie pociągi prezydenckie dojeżdżać mają do zamkniętej dla zwykłych ludzi stacji Kalanchevskaya.

