Hołownia i Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie. Wśród postulatów kwestie płac i aborcji

Liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowali podczas wspólnej konferencji prasowej listę wspólnych spraw do załatwienia. Przedstawione postulaty miałyby zostać zrealizowane w kolejnej kadencji parlamentu. – To wielka chwila, gdy dwa środowiska polityczne dochodzą do współpracy, gdy potrafią dojść do wspólnego wniosku i zaproponować projekt rozwiązań dla przyszłego rządu. To jest myślenie o przyszłości – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wspólne postulaty Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

Szymon Hołownia wymienił, które propozycje z listy miałyby wejść w życiu w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy przez opozycję. – W ciągu tych pierwszych trzech miesięcy, weźmiemy się bardzo poważnie za odpartyjnienie państwa, ale też weźmiemy się bardzo poważnie za przywracanie praworządności, rozdzielimy funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości — wyliczał. Pytany o szczegóły odpartyjnienia państwa wyjaśnił, e chodzi m.in. o wymianę ludzi na kierowniczych stanowiskach m.in. w spółkach Skarbu Państwa.

PSL i Polska 2050 postulują referendum ws. aborcji

Szefowie obu formacji zaznaczyli, że chcieliby doprowadzić do zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie aborcji. – W przyszłym Sejmie zostanie jak najszybciej przywrócony stan prawny w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, taki, jaki był przed skandalicznym rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego. Następnym krokiem powinno być jak najszybsze, dobrze przygotowane referendum w tej sprawie – mówił Szymon Hołownia.

Wśród postulatów zaprezentowanych przez liderów PSL i Polski 2050 znalazła się także kwestia przywrócenia godnych płac tym, którzy dziś trzymają w swych rękach losy państwa, ale też nasze życie, przyszłość naszych dzieci.

– Pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, urzędnicy muszą natychmiast otrzymać podwyżki, które wyrównają inflację, a następnie powoli mieć płace podnoszone do godnego poziomu. To dziś niezwykle ważne, bo za chwilę będziemy mieli państwo, które przestanie funkcjonować – ocenił szef Polski 2050.

