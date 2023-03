Awantura na szczycie G20 w Indiach. Na marginesie doszło do krótkiej rozmowy Blinkena i Ławrowa

W czwartek rozpoczął się dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych G20 w Indiach z udziałem siedmiu najważniejszych na świecie gospodarek świata oraz takich krajów jak Rosja, Chiny, Brazylia, Australia czy Arabia Saudyjska. Agendę spotkań zdominowała kwestia wojny w Ukrainie.

Blinken rozmawiał krótko w Ławrowem

Do Delhi przybyli między innymi sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Reuters poinformował, powołując się na wysokiego urzędnika Departamentu Stanu, że w czwartek obaj politycy „rozmawiali krótko” – przez „mniej niż 10 minut” na marginesie szczytu. Reuters zaznacza, że ta rozmowa jest uznawana za pierwszą od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę rok temu.

Blinken powtórzył Ławrowowi, że Waszyngton jest gotów wspierać broniącą się Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne – ujawniło źródło. Według urzędnika Blinken wezwał również Rosję do cofnięcia decyzji o zawieszeniu udziału w traktacie nuklearnym New START i uwolnienia przetrzymywanego obywatela USA Paula Whelana.

Ławrow nie wspomniał o spotkaniu z Blinkenem podczas konferencji prasowej, na której wystąpił po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała rosyjską, państwową agencję TASS, że Ławrow i Blinken rozmawiali „w ruchu”.



Ławrow oskarżył zachód o obrócenie prac „w farsę”

Z kolei, jak relacjonuje „The Moscow Times”, Ławrow oświadczył w czasie spotkania ministrów, że przedstawiciele Zachodu wykoleili je, próbując zrobić z Rosji kozła ofiarnego za własne niepowodzenia i lekceważąc wysiłki Indii zmierzające do osiągnięcia porozumienia w innych kwestiach. – Chcę przeprosić prezydencję indyjską i naszych kolegów z krajów globalnego Południa za nieprzyzwoite zachowanie niektórych zachodnich delegacji, które obróciły prace nad agendą G20 w farsę – powiedział szef rosyjskiego MSZ, cytowany przez TASS.

W czasie spotkanie ministrów w Delhi nie udało się osiągnąć porozumienia. – W kwestii konfliktu na Ukrainie były rozbieżności, różnice, których nie mogliśmy pogodzić – powiedział dziennikarzom indyjski minister spraw zagranicznych S. Jaishankar.

