Prigożyn zbrodniarzem wojennym? „Mamy więcej niż wystarczające dowody”

W środę 1 marca przed Senatem Stanów Zjednoczonych odbyło się wysłuchanie publiczne prokuratora generalnego Merricka Garlanda. Prawnik przekazał amerykańskim politykom swoją wiedzę na temat rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Wiele uwagi poświęcił postaci Jewgienija Prigożyna, biznesmena i bliskiego współpracownika Władimira Putina, który sfinansował nie tylko tzw. grupę Wagnera, ale też słynną „fabrykę trolli”.

Prokurator Generalny USA: Prigożyn jest zbrodniarzem wojennym

– Pan Prigożyn, który prowadzi to wszystko, jest w mojej ocenie zbrodniarzem wojennym – mówił Garland do senatorów. – Może to nieodpowiednie dla mojego stanowiska, oceniać przed otrzymaniem wszystkich dowodów. Ale sądzę, że mamy więcej niż wystarczające dowody, żebym w tym momencie czuł w ten sposób – stwierdzał.

Prokurator Generalny USA przypomniał, że grupa Wagnera odpowiedzialna jest za ataki na Ukraińców w Donbasie, a w jej skład wchodzą m.in. więźniowie z rosyjskich zakładów karnych. – To jest niepojęte, co oni wyprawiają – podkreślał.

Grupa Wagnera organizacją terrorystyczną?

Pytany przez senator Lindsey Graham, czy Stany Zjednoczone powinny uznać grupę Wagnera za zagraniczną organizację terrorystyczną, Merrick Garland udzielił ostrożnej odpowiedzi. Stwierdził, że jest to kwestia, którym może zajmować się tylko Departament Stanu USA.

Senator Graham jest inicjatorką procesu prawnego, który ma nałożyć na grupę Wagnera status organizacji terrorystycznej. – Wierzę, że jest to organizacja, która popełnia zbrodnie wojenne, organizacja, która szkodzi Stanom Zjednoczonym – mówił. W styczniu tego roku Stany Zjednoczone formalnie uznały grupę Wagnera jako międzynarodową organizację przestępczą.

Jewgienij Prigożyn ingerował w amerykańskie wybory

Władze Stanów Zjednoczonych dwa lata po wyborach z 2016 roku oskarżyły „fabrykę trolli” o ingerencję w ich przebieg. Ustaliły wówczas, że jej założycielem był Prigożyn, twórca owianej złą sławą grupy Wagnera. Wówczas jednak biznesmen wyparł się związków z tą instytucją. FBI oskarżyło jednak Agencję Studiów Internetowych i Prigożyna właśnie o kradzież danych osobowych mieszkańców USA.

Dopiero teraz Jewgienij Prigożyn, odpowiadając na pytanie niemieckiego „Der Spiegel”, potwierdził utworzenie Agencji Studiów Internetowych (czyli w potocznym postrzeganiu „fabryki trolli”). „Nigdy nie byłem jedynie sponsorem Agencji Studiów Internetowych. Wymyśliłem ją, stworzyłem ją, zarządzałem nią przez długi czas” – dodawał. Przekonywał, że zrobił to rzekomo w celu ochrony rosyjskiej przestrzeni informacyjnej przed propagandą Zachodu.