Tusk odwija się PiS. „Rząd jest promotorem zupy z robaków”

Donald Tusk wystąpił w piątek na konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim. Mówił między innymi o swojej propozycji zakładającej kredyt zero procent na mieszkanie. Zwrócił też uwagę na podwyżkę czynszów dla osób, które korzystają z mieszkań wybudowanych w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Przewodniczący PO zaapelował do Polskiego Funduszu, by „natychmiast wrócił do tego, co obiecał tym ludziom” i przywrócił stawki czynszowe, które pierwotnie mieli płacić lokatorzy.

Tusk odpowiada politykom PiS

W czasie konferencji Tusk odniósł się też do innych bieżących tematów. Były premier były pytany między innymi o raport C40 Cities i zarzuty Prawa i Sprawiedliwości, że Platforma Obywatelska chce ograniczać wolność Polaków, nakazując im m.in. co mają jeść, a co nie.

Wcześniej w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył, że politycy partii rządzącej rozpoczynają „ogólnopolską akcję informacyjną na temat rzeczywistego programu Platformy Obywatelskiej”. Jak wskazał, sprowadza się on „do uderzenia w wolność Polaków, uderzenia w codzienność Polaków, ich tradycje, normalne życie, przede wszystkim prawo do wolnego, nieskrępowanego wyboru, jak żyć, co jeść, jak podróżować, czym podróżować”.

„PiS promotorem zupy z robaków”

– Od czasu, kiedy okazało się, że rząd PiS jest promotorem zupy z robaków, ja już chyba nie muszę tłumaczyć idiotyzmów, tego typu zarzutów wobec prezydenta (Warszawy – red.) Trzaskowskiego – oświadczył Tusk.

– W ogóle jest trochę poniżające dla nas wszystkich, że przez ileś dni media i politycy zastanawiali się, czy naprawdę prezydent Trzaskowski chce zmusić Polaków do jedzenia robaków, a nie mięsa – powiedział. Tusk stwierdził też, że „to było tak głupie”, a „puenta, że okazało się, że to rząd jest zainteresowany promocją kotletów ze świerszczy, była już najbardziej groteskową”.

