Nowy sondaż. PiS liderem, Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie będą zadowoleni

Najwięcej ankietowanych chciałoby głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca mogłaby liczyć na 34,4 procent głosów, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z połową stycznia 2022 r. (o 1 punkt procentowy).

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Popiera ją 27,1 proc. ankietowanych. Na podium jest jeszcze miejsce dla Lewicy (9,2 proc. poparcia). Na Konfederację chciałoby głosować 7,4 proc. głosów respondentów. 7,8 proc. respondentów nie wie, kogo chciałoby widzieć w Sejmie.

Koalicja Polska-PSL w porównaniu z ubiegłorocznym sondażem zyskała (6,6 proc. poparcia w porównaniu z 5,9 proc.). Spadek odnotowało ugrupowanie Szymona Hołowni. Na Polskę 2050 zagłosowałoby 7,5 proc. badanych, a w styczniu 2022 r. było to 8,9 proc. respondentów.

Współpraca Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Co daje im wspólna lista?

Liderzy Polski 2050 i PSL, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, nie mają powodów do zadowolenia. Prezes IBRIS Marcin Duma zauważa, że ich ugrupowania „notują w zasadzie sumę swoich jednostkowych notowań, czyli 14 procent”.

– To jest dokładnie tak, jakbyśmy zsumowali wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – komentował Duma. – Czy to oznacza, że po prostu ci wszyscy wyborcy, którzy głosują na PSL i Szymona Hołownię, pójdą i zagłosują na wspólną listę? To już nie jest takie proste — powiedział.

W tym tygodniu liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowali podczas konferencji prasowej listę wspólnych spraw do załatwienia. Przedstawione postulaty miałyby zostać zrealizowane w kolejnej kadencji parlamentu. Szefowie obu formacji zaznaczyli, że chcieliby doprowadzić do zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie aborcji.

