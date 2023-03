Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Rafał Trzaskowski nieobecny, radni PiS mówią o „wstydzie”

Stołeczni radni PiS zwołali nadzwyczajną sesję Rady Warszawy ws. afery śmieciowej. Chodzi o zatrzymanie przez CBA byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Waldemara Karpińskiego i śledztwo ws. ustawiania przetargów na odbiór śmieci w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Warszawie. Sekretarz miasta Warszawy został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Radni PiS apelują do prezydenta stolicy. „Oczekujemy, że Rafał Trzaskowski nie stchórzy”

Rafał Trzaskowski zdecydował, że Karpiński zostanie zawieszony w pełnieniu obecnie wykonywanych obowiązków. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą jednak jego odwołania. „Oczekujemy, że prezydent Warszawy nie stchórzy i stanie przed radnymi miasta!” – skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Ostatecznie Trzaskowski nie pojawił się na sesji, tylko wysłał jednego ze swoich zastępców.

Przed rozpoczęciem sesji radni PiS zorganizowali konferencję prasową. – Afera śmieciowa to największa afera korupcyjna w Warszawie, w najnowszej historii tego miasta – zaczął Jarosław Krajewski. Pełnomocnik warszawskich struktur PiS powiedział, że Karpiński „należy do grona najbliższych współpracowników Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu i do momentu zatrzymania decydował o wielu kwestiach kluczowych dla mieszkańców stolicy”.

PiS chce odwołania Waldemara Karpińskiego. „Oczekujemy, że Warszawa będzie miastem uczciwości”

– Oczekujemy, że Warszawa będzie miastem uczciwości, stolicą uczciwości i marzymy o tym, żeby żyć w Warszawie, która będzie dawała przykład innym samorządom, że procedury antykorupcyjne działają i stolica daje przykład, jak należy walczyć o interes mieszkańców, a nie stwarzać warunki do korupcji i do okradania ich. My się z tym naprawdę gruntownie nie zgadzamy – kontynuował Krajewski. Według polityka PiS to „wstyd, że Karpiński widnieje jako władze Warszawy”.

