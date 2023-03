Kaczyński: Potrzebujemy jak najwięcej różnorodnych punktów widzenia, wielości spojrzeń i pomysłów

W sobotę 4 marca odbywał się kongres stowarzyszenia OdNowa, które powstało w 2021 roku w reakcji na rozłam w Porozumieniu Jarosława Gowina. W jego skład weszli posłowie Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz Marcin Ociepa. Uczestnicy kongresu mogli wysłuchać słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, skierowanych do nich w specjalnym liście.

Kaczyński: Tylko ZP gwarantuje Polsce bezpieczeństwo

„Jesienią Polki i Polacy będą decydować o przyszłości naszej ojczyzny. O tym, czy nasze rozpoczęte w 2015 roku wielkie dzieło naprawy i wzmocnienia Rzeczypospolitej oraz budowania niewzruszonych fundamentów pod trwały, dynamiczny, sprawiedliwy i solidarny rozwój naszego kraju (...), będzie kontynuowane” – dodawał.

Kaczyński podkreślał, że jego formacja polityczna gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. „Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Tylko my jesteśmy gwarancją, że polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską, a szerzej – sprawę zwycięstwa wolności nad despotyzmem” – mówił.

Kaczyński: Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć

„Zrobiliśmy naprawdę dużo i wprowadziliśmy w życie wiele dobrych zmian. Co więcej, w miarę obronną ręką wyszliśmy z kryzysu wywołanego pandemią, a teraz stawiliśmy generalnie czoła wyzwaniom wywołanym przez wojnę na Ukrainie”– podsumował 7 lat rządów.

„Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć, a różne rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Najważniejsze jest jednak to, by się na nich uczyć i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. My to czynimy i prowadzimy w obozie Zjednoczonej Prawicy intensywne prace nad wspólnym programem” – mówił. „Potrzebujemy jak najwięcej różnorodnych punktów widzenia, wielości spojrzeń i pomysłów” – stwierdził Jarosław Kaczyński.

