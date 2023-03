Kpiący śmiech po słowach Siergieja Ławrowa. Andrzej Duda o „bezczelnym kłamstwie”

Andrzej Duda nawiązał do słów Siergieja Ławrowa, który został wyśmiany na szczycie G20 po tym, jak zasugerował, że to Ukraina zaatakowała jego kraj. Polski prezydent wskazał, że to element dezinformacji, a kraje poza Europą mają często inne spojrzenie na Moskwę.

Andrzej Duda przebywa w Dosze na V Konferencji ONZ ws. państw najsłabiej rozwiniętych. Prezydent Polski w stolicy Kataru współprzewodniczył panelowi tematycznemu wysokiego szczebla poświęconemu kwestii wspierania mieszkańców z państw najsłabiej rozwiniętych. Wygłosił także wystąpienie podczas Debaty Generalnej. Na marginesie szczytu Duda rozmawiał z prezydentami Malawi Lazarusem Chakwerą oraz Palestyny Mahmoudem Abbasem. Siergiej Ławrow wyśmiany na szczycie G20 Polska głowa państwa podzieliła się swoimi uwagami z dziennikarzami. Duda nawiązał m.in. do wypowiedzi Siergieja Ławrowa na szczycie G20 w Indiach. Minister spraw zagranicznych Rosji stwierdził, że jego kraj „próbuje powstrzymać rozpętaną przeciwko Rosji wojnę, która została wywołana przy użyciu narodu ukraińskiego”. Po tych słowach Ławrow został wyśmiany przez publiczność. – Słyszeliście państwo niedawną wypowiedź pana ministra Ławrowa, który został wyśmiany przez zgromadzonych na sali, kiedy powiedział, że Rosja została zaatakowana przez Ukrainę. Ale to jest ta dezinformacja, to jest to bezczelne kłamstwo, które rosyjscy przedstawiciele, rosyjskie media rozsiewają w świat. Dzisiaj wiemy, że Rosja dysponuje stacjami telewizyjnymi, które nadają na cały świat – mówił prezydent. Andrzej Duda o obrazie Rosji na świecie Duda ujawnił, jaki obraz Rosji mają kraje azjatyckie i afrykańskie w kontekście wojny w Ukrainie. Głowa polskiego państwa wyjaśniła, że Moskwa ma dobrą opinię np. w Afryce, „gdzie przez dziesięciolecia starała się pokazywać dobrą twarz”. – Ci ludzie nie mają o Rosjanach wiedzy, jaką my mamy w Polsce – zaznaczył Duda. Prezydent zakończył, że „w tych krajach jest inne oblicze o Rosji i trzeba mówić oraz pokazywać, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji w Ukrainie”. Czytaj też:

Awantura na szczycie G20 w Indiach. Na marginesie doszło do krótkiej rozmowy Blinkena i ŁawrowaCzytaj też:

Kolejny impas na szczycie G20? Postawa Rosji ws. wojny w Ukrainie kością niezgody