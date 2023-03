Bagger: Karykaturalne opisy relacji polsko-niemieckich nie odzwierciedlają ich natury

Niemiecki dyplomata nie wahał się przed stwierdzeniem, że Nord Stream był błędem. – Z dzisiejszej perspektywy nie może być co do tego żadnych wątpliwości. Wokół tej błędnej decyzji politycznej toczy się przecież także w Niemczech intensywna debata publiczna. Ale to po prostu nieprawda, że tylko Niemcy kupowały energię w Rosji – zastrzegł.

Polska i Niemcy zbliżają się światopoglądowo

Podkreślił, że rola Niemiec wobec Polski zależna jest przede wszystkim wobec Polaków. Zaznaczył przy tym, że jego kraj „chce być dobrym sąsiadem dla Polski”, bo nie zawsze tak było. Mówił też o zbliżeniu naszych narodów w myśleniu o świecie.

– Oto bowiem w dziedzinach, takich jak podejście do Rosji i Ukrainy, polityka energetyczna czy obronność to my, Niemcy, zbliżamy się do polskiego punktu widzenia, a nie na odwrót – mówił. – Rosyjska inwazja sprawiła, że Polska zajmuje bardziej centralne miejsce w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wasz głos waży dziś niewątpliwie znacznie więcej – dodawał.

Jednocześnie Bagger zauważał, że Polacy nie wykorzystują swojego momentu i nie starają się, by także w Brukseli ich pozycja uległa wzmocnieniu. – Myślę, że pomysł, iż Polska mogłaby spożytkować swoje pięć minut na politykę prowadzoną przeciwko Niemcom, jest karkołomny. Zmarnowałaby w ten sposób swój strategiczny potencjał – zastrzegał.

Karykatura relacji, które są dobre

Niemiec oświadczył, że temat reparacji nie jest przedmiotem do rozmowy, bo jego rząd uważa, iż nie ma czego negocjować. – Można mieć jednak wspólną, europejską przyszłość albo reparacje w stylu wersalskim. Nie da się mieć obu tych rzeczy naraz – mówił. Wspomniał też o karykaturalnym przedstawianiu naszych relacji. – Relacje te są tylko z wierzchu burzliwe, ale mają mocne podstawy – ocenił. Zapewnił przy tym, że nadal trzyma kubek z logiem PiS, który Jarosław Kaczyński podarował mu osobiście.

