Sondaż niekorzystny dla Julii Przyłębskiej. Polacy za dymisją szefowej TK

W ramach najnowszego sondażu pracownicy IBRiS pytali ankietowanych, „czy Julia Przyłębska powinna pozostać na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego?”. 43,6 proc. respondentów odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”. 9,7 proc. odpowiedzi to „raczej nie”, a 24,1 proc. to „nie wiem”.

Sondaż. Polacy chcą odejścia Przyłębskiej

Na korzyść Julii Przyłębskiej wypowiedziało się pozostałe 22,6 proc. badanych: 12,9 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 9,7 proc. „raczej tak”. Tym samym zdecydowana większość społeczeństwa opowiedziała się po myśli prawników, których zdaniem kadencja obecnej prezes Trybunału Konstytucyjnego powinna już dobiec końca.

Aktualne przepisy o Trybunale Konstytucyjnym przewidują 6-letnią kadencję prezesa. Julia Przyłębska uważa jednak, że obowiązują ją wcześniejsze zasady, na podstawie których szefować będzie TK przez 9 lat. Twierdzi, że została powołana w czasie, kiedy przepisy o 6-letniej kadencji jeszcze nie obowiązywały.

Paraliż w TK. Spór wokół kadencji Przyłębskiej

Zgody co do obecnego statusu Przyłębskiej nie ma nawet w samym TK. Co najmniej 6 sędziów Trybunału zdecydowanie nie zgadza się w tej kwestii z prezes, co wywołuje częściowy paraliż instytucji. Nie da się m.in. rozstrzygać najistotniejszych spraw w pełnym składzie.

Co ciekawe, spośród wyborców PiS aż 66 proc. uważa, że Julia Przyłębska powinna pozostać na stanowisku, a tylko 17 proc. jest przeciwnych. 18 proc. nie ma zdania.

Andrzej Duda o sporze w TK

Do faktu, iż część sędziów kwestionuje prezesurę Julii Przyłębskiej odniósł się już m.in. prezydent Andrzej Duda. Stwierdził, że sędziowie powinni sami porozumieć się w tej sprawie.

– Każdy organ państwa konstytucyjny, a takim organem jest też Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i ma swój wymiar zadań i te zadania powinien realizować, więc niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy – oświadczył Duda.

Głowa państwa nie chciała rozstrzygać, czy Przyłębska jest prezesem TK wskazując, że są „dwa poglądy prawne”.

Czytaj też:

Spór o kadencję prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wyciekła treść protokołu zgromadzenia sędziówCzytaj też:

W ten sposób opozycja może pokonać PiS w wyborach. Wyniki najnowszego sondażu