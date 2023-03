Protest osób z niepełnosprawnościami odwieszony. Rzecznik rządu przedstawił liczby

W poniedziałek 6 marca grupa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zebrała się w Sejmie i wznowiła protest, do którego doszło w 2018 roku. Domagają się m.in. zrównania renty socjalnej z minimalną krajową. Do grupy wyszła minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj. Doszło do ostrej wymiany zdań z posłanką KO Iwoną Hartwich.

Protest w Sejmie odwieszony. Rzecznik rządu przedstawił liczby



Dzień później w Sejmie odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu. – My od samego początku, gdy objęliśmy rządy, z dużą troską patrzyliśmy właśnie na działania społeczne rządu w różnych obszarach. I oczywiście przez lata podejmowaliśmy różnego rodzaju kroki zwiększające nakłady mające na celu pomoc tym osobom, rodzinom osób niepełnosprawnych – stwierdził Piotr Müller.

W dalszej części wypowiedzi rzecznik rządu przedstawił garść informacji. – Fakty są takie, że w porównaniu do 2015 roku my podjęliśmy szereg działań, które zwiększają nakłady właśnie w tym obszarze. W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 mld. W 2022 – przeznaczono ponad 37 mld zł. To jest wzrost o 21,5 mld, czyli dużo ponad 100 proc. w tym okresie. Jeżeli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne, one w 2015 roku wynosiły 1200 zł, dziś, od 2023 roku, jest to 2458 zł. To ponad dwukrotny wzrost – wyliczał rzecznik rządu, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak renta socjalna, to przede wszystkim w 2018 roku my zdecydowaliśmy o tym, żeby zrównać rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i w tej chwili renta socjalna wynosi, na ten rok, 1588 zł, czyli jest zrównana z tą kwotą, a w 2015 roku wynosiła 739 zł – mówił dalej.

