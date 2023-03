Ogórek próbowała zagłuszyć posłankę Nowej Lewicy. „Pani też chce być na listach Platformy”

We wczorajszym wydaniu programu „Minęła 20” została wyemitowana wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślił, że „poprzednicy zostawili finanse publiczne w stanie opłakanym”. Te słowa stały się podstawą do dalszej dyskusji.

Spięcie na linii Sowińska-Ogórek. „Proszę o nieobrażanie moich koleżanek i kolegów”

Anita Sowińska z Nowej Lewicy próbowała jednak zmienić temat. – Nie zgadzam się z tym, co powiedział pan premier, natomiast zanim przejdę do komentarza, chciałabym bardzo skomentować to, co się wydarzyło. Ta tragedia... – rozpoczęła posłanka. W tym momencie prowadząca program Magdalena Ogórek przerwała wypowiedź Anity Sowińskiej, która chciała nawiązać do tragedii w rodzinie posłanki Magdaleny Filiks. – Matka poprosiła o ciszę nad tragedią. (...) My stoimy po stronie tej matki i bardzo bym prosiła o uszanowanie tego – kontynuowała Magdalena Ogórek.

W dalszej części programu Anita Sowińska próbowała dojść do głosu. – Telewizja Polska wyrządziła wiele zła – stwierdziła posłanka. – Jeszcze to ciało nie jest pochowane. Czy pani chce robić politykę nad ciałem zmarłego? – zapytała prowadząca. – Niestety, ale TVP przyczyniła się do tego zła. I to trzeba mówić – powtórzyła raz jeszcze posłanka Nowej Lewicy.

– Proszę o nieobrażanie moich koleżanek i kolegów. Zrobił to pan poseł Trela, który rozumiem, chce być na listach Platformy. Pani też chce być na listach Platformy – odpowiedziała Magdalena Ogórek. W ten sposób prowadząca odniosła się do sytuacji z wczoraj, kiedy to poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela opuścił studio TVP Info w czasie trwania programu. W dalszej części programu „Minęła 20” posłanka Anita Sowińska wróciła do tematu, który został poruszony przez prowadzącą.



