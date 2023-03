Prezydent Duda z wizytą w Abu Zabi. Rozmawiał m.in. o współpracy w ważnych dziedzinach

W dniach 6-8 marca, tj. od poniedziałku do środy, prezydent Andrzej Duda przebywa z oficjalną wizytą w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zawarcie dwóch umów między Polską a ZEA

Drugiego dnia wizyty Duda spotkał się ze swoim emirackim odpowiednikiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem. Jednym z głównych tematów ich rozmowy była współpraca w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Zwieńczeniem rozmów będzie wymiana podpisanych umów dwustronnych o współpracy w dziedzinie energetyki oraz sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej. Efektem zawartych porozumień będzie m.in. ułatwienie Emiratczykom inwestowania w Polsce – jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP – „na zasadzie partnerstwa”.

Duda: O to także prosili nas sojusznicy

Ponadto, prezydenci Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich omówili również sytuację międzynarodową, związaną z napaścią Rosji na Ukrainę. Szczególny nacisk został położony na kwestię przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji, której celem jest zafałszowanie prawdziwego przebiegu wojny nad Dnieprem.

– Będziemy rozmawiali także o sytuacji międzynarodowej. To kwestia spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją wysoką pozycję międzynarodową z uwagi na swoje liczne wpływy – i to, żeby w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne. O to także prosili nas sojusznicy – zapowiedział Duda przed spotkaniem.

