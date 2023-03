Tusk zabrał głos po śmierci syna posłanki KO. Mocne słowa lidera PO

Posłanka KO Magdalena Filiks sama poinformowała w miniony piątek o śmierci swojego syna. Obecnie sprawą śmierci nastolatka zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która – jak wynika z informacji Wirtualnej Polski – prowadzi śledztwo w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego, czyli „doprowadzenia do samobójstwa”. Sprawa wzbudza bardzo duże emocje. We wtorek odniósł się do niej na konferencji prasowej lider PO Donald Tusk.

– To, co dzisiaj czujemy wszyscy, to wielki żal. Mikołaj odebrał sobie życie. Był ofiarą przestępstwa. Matka zrobiła wszystko, żeby to cierpienie było możliwie jak najmniejsze. Do tego była potrzebna dyskrecja. Niestety, po jakimś czasie niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną – mówił Tusk. – Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, delikatności, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tak zwanych mediów publicznych – dodał.

Tusk: To więcej nie może się powtórzyć

– Słyszymy, że ci, którzy mają prawo czuć się źle pod względem moralnym, chcieliby zrzucić z siebie część odpowiedzialności i przekierować ją dzisiaj być może na matkę. Chcemy ostrzec wszystkich, którzy chcieliby robić politykę z tej tragedii. Stało się coś strasznego i to już wystarczy – mówił dalej Tusk. – Nie macie prawa krzywdzić osoby, która poniosła stratę największą, czyli matki. Chcielibyśmy wszyscy razem powiedzieć do Magdy Filiks: trzymaj się, przetrwaj – podkreślił.

Lider PO zaznaczał też, że państwo „miało opiekować się rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa”. – Matka i syn zachowali się niezwykle odważnie i godnie w czasie bardzo trudnym dla nich. Powinni móc liczyć na pomoc państwa, władzy, funkcjonariuszy i pomoc — jeśli byłaby taka potrzeba — również mediów publicznych, a stali się ofiarami państwa – mówił Tusk.

— To więcej nie może się powtórzyć. Bardzo chcielibyśmy, żeby ta straszna śmierć stała się jakimś memento dla tych, którzy nie potrafią uszanować cierpienia innych — podsumował.

Śmierć syna posłanki KO

O sprawie chłopca stało się głośno za sprawą pracowników mediów rządowych. Kilka lat temu padł on ofiarą pedofila. Dziennikarze opublikowali dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za „emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila”. Wcześniej skargę w tej samej sprawie złożył Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP.

