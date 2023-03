Jan Paweł II „wiedział”? Lichocka oskarża TVN o niszczenie autorytetów

Z reportażu „Franciszkańska 3” wyemitowanego przez stację TVN24 wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego. Oskarżenia dotyczą czterech księży, dwóch z nich odbyło karę więzienia.

Dziennikarz stacji TVN24 rozmawiał z ofiarami duchownych, którzy w 1964-1978 podlegali Karolowi Wojtyle, sprawującemu wówczas funkcję kardynała. Marcin Gutowski dotarł do osób, które miały osobiście informować przyszłego papieża o przestępstwach popełnianych przez księży.

Reporter dysponował również kościelnymi dokumentami, które miały potwierdzać zaniechania. – Są wśród nich listy kardynała Karola Wojtyły osobiście przez niego podpisywane, które świadczą, nie pozostawiając wątpliwości, w jaki sposób działał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski wobec nadużyć w Kościele, i co zrobił z księżmi pedofilami – opowiadał dziennikarz.

Joanna Lichocka: Atak na Jana Pawła II jest atakiem samobójczym

Posłanka Lichocka nie chciała jednak przyjąć do wiadomości przekazu płynącego z materiału Gutowskiego. – No TVN, ten organ propagandowy TVN-u od jakiegoś czasu postanowił niszczyć takie autorytety jak Jan Paweł II. To przypomina działania z PRL – mówiła.

– Opierają się w tej chwili na wypowiedziach, których się nie da zweryfikować konfidenta SB – dodawała. To bardzo brudna, niegodziwa walka z autorytetem Jana Pawła II – świętego, który od 20 lat nie żyje i nie może się bronić – podkreślała posłanka.

– Ja myślę, że to się odwróci przeciwko nim – stwierdziła Joanna Lichocka. – Atak na Jana Pawła II jest atakiem samobójczym. Polacy wiedzą kim był i takie ataki okażą się nieskuteczne – przekonywała na antenie radiowej Jedynki.

Systemowe molestowanie za czasów Sapiehy

Marcin Gutowski wspomniał także o kard. Adamie Sapiesze, który przyjął Karola Wojtyłę w 1942 r. do tajnego seminarium duchownego, a następnie wyświęcił go na kapłana. Prof. Joanna Tokarska-Bakir z Polskiej Akademii Nauk przesłała redakcji TVN24 materiały UB dotyczące podsłuchów kard. Sapiehy. Z zamieszczonej relacji osobistego kapelana kardynała, ks. Andrzeja Mistata wynika, że molestowanie kleryków za czasów kard. Sapiehy było systemowe i wiedzieli o nim wszyscy.

