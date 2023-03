Klaudia Jachira dołączyła do nowej partii. „Właśnie w Dzień Kobiet”

Klaudia Jachira zasiada w Sejmie od 2019 roku. Posłanka dostała się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, jednak formalnie nie była członkinią żadnej partii politycznej. Kilka dni temu media obiegła informacja, że parlamentarzystka już wkrótce może dołączyć do Zielonych, którzy współtworzą klub KO.

Nowa polityczna przyszłość Klaudii Jachiry?

Klaudia Jachira od wielu miesięcy aktywnie współpracuje z Zielonymi. W listopadzie 2021 roku wraz z posłanką Zielonych Urszulą Zielińską chciała założyć biuro poselskie w Białowieży, gdzie obowiązywały restrykcje związane z kryzysem migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej. Pojawiała się także na licznych spotkaniach organizowanych przez Zielonych oraz razem z partią – wbrew większości klubu KO – głosowała przeciwko uchwale o reperacjach wojennych od Niemiec.

W niedzielę 5 marca nad jej kandydaturą miała debatować rada krajowa formacji. Ostatecznie po długiej dyskusji miała zostać wydana pozytywna rekomendacja. Polska Agencja Prasowa sugerowała, że Klaudia Jachira mogłaby chcieć dołączyć do Zielonych, aby łatwiej uzyskać miejsce na listach wyborczych do Sejmu.

– Chodzi o to, że nie będąc członkiem żadnej partii miałaby problem z kandydowaniem z list KO, a tak dostanie miejsce z naszej puli – miał powiedzieć agencji jeden z członków formacji.

Klaudia Jachira oficjalnie w Zielonych

8 marca Klaudia Jachira potwierdziła, że dołączy do Zielonych. Posłanka wystąpiła na wspólnej konferencji z innymi parlamentarzystami formacji: Urszulą Zielińską, Przemysławem Słowikiem, Małgorzatą Tracz i Tomaszem Aniśko.

– Dziś jest Dzień Kobiet i chcemy się z państwem podzielić bardzo dobrą wiadomością – szeregi posłów i posłanek Zielonych w polskim parlamencie zasila dziś posłanka Klaudia Jachira, jedna z najbardziej aktywnych i wyrazistych posłanek w tej kadencji, która od 2019 r. walczy również o prawa kobiet – mówiła Urszula Zielińska.

Posłanka KO o współpracy z Zielonymi

Posłanka podkreśliła, że jej przystąpienie do Zielonych to naturalna konsekwencja wspólnej drogi. Klaudia Jachira wspomniała, że ona i Małgorzata Tracz pochodzą z tego samego osiedla we Wrocławiu, a z Urszulą Zielińską jest w jednym okręgu wyborczym w Warszawie i wielokrotnie podejmowała z nią wspólne akcje. – Łączy mnie chęć życia w otwartej, demokratycznej Polsce, gdzie każdy może kochać, mówić to, na co ma ochotę, gdzie wszyscy chcemy wreszcie przejść na zieloną stronę mocy – komentowała parlamentarzystka.

Klaudia Jachira zaznaczyła, że „tak jak Zieloni postrzega potrzebę walkę o klimat czy o prawa zwierząt”. – A także, co bardzo ważne w Dniu Kobiet, walczymy o pełnię naszych praw. Nie chodzi nam o symboliczny kwiatek, rajstopy czy czekoladkę, ale chodzi nam o pełnię naszych praw – podsumowała.

Czytaj też:

Posłanka Koalicji Obywatelskiej przeprasza w imieniu Jana Pawła IICzytaj też:

„Tusk nie inspirował, ale wspiera”. Niepełnosprawni znów protestują w Sejmie. Nocne formułki i poszukiwanie narkotyków