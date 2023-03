Syn posłanki Filiks nie żyje. Szafarowicz: Obawiam się o bezpieczeństwo własne i moich najbliższych

W środę 8 marca Oskar Szafarowicz przed Campusem Głównym Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił oświadczenie. Młody działacz PiS przekonywał, że po śmierci 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks stał się celem kampanii nienawiści.

– Wszyscy jesteśmy świadkami niewyobrażalnej tragedii. Śmierci młodego człowieka, która wstrząsnęła również mną. Odnosząc się do politycznego aspektu związanych z nią wydarzeń, miałem zamiar zwrócić uwagę na hipokryzję środowiska mającego na sztandarach najbardziej szczytne hasła, w rzeczywistości zaś dla politycznych zysków stosującego praktyki będące tych haseł zaprzeczeniem – powiedział. – Wszystko, co zdarzyło się w przeciągu ostatnich dni, nosi znamiona zaplanowanej i z żelazną konsekwencją prowadzonej nagonki, a tragiczna śmierć śp. młodego człowieka stała się jedynie pretekstem do jej rozpoczęcia – kontynuował.

Oświadczenie Szafarowicza. „Obawiam się o bezpieczeństwo własne i moich najbliższych”

Oskar Szafarowicz podkreślił, że najbardziej ubolewa nad tym, że „wzbierająca fala hejtu i nienawiści” dotyka również jego rodzinę. W dalszej części konferencji odczytał otrzymywane wiadomości, cenzurując wulgarne słowa.

– Obawiam się o bezpieczeństwo własne i moich najbliższych. Przytoczę treść kilku przykładów otrzymywanych przeze mnie wiadomości: „Ludzie tej kur… nie wybaczą”, „Jak się powiesi, otworzę szampana”, „Mam nadzieję, że po zmianie tej pier… władzy będziesz się poruszał kanałami, śmieciu”, „Ty kur…, mały śmieciu. Jesteś współodpowiedzialny śmierci. Wypier… gnoju z polityki”, „Ty pisowski śmieciu, masz krew na rękach” – przytoczył działacz młodzieżówki PiS.

– Do zorganizowanej akcji dyskredytacji poza politykami i dominującymi w naszym kraju mediami włączono również środowisko społeczności akademickiej, mojego uniwersytetu. Wysyłane przez nie żądania wykluczenia mnie z uczelni przywodzi na myśl najbardziej ciemne karty z historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego zwracam się z apelem o zaprzestanie prowadzenia tej kampanii hejtu i dyskryminacji, zanim zdarzy się kolejna tragedia – zakończył Oskar Szafarowicz.

