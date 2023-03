Waszczykowski oskarżył Ochojską o „urządzenie w PE antypolskiej, kłamliwej hucpy”. Europosłanka reaguje

Od wtorku w budynku Parlamentu Europejskiego można zobaczyć wystawę pod tytułem „Pushback is illegal. Help is legal (Pushback jest nielegalny. Pomoc jest legalna)”. Termin pushback oznacza „zestaw środków państwowych, za pomocą których uchodźcy i migranci są zmuszani do powrotu przez granicę – zazwyczaj natychmiast po jej przekroczeniu – bez względu na ich indywidualne okoliczności i bez możliwości ubiegania się o azyl”.

Wystawa w Parlamencie Europejskim

W zaproszeniu na wystawę wskazano, że koncentruje się ona na „naruszeniach prawa poprzez stosowanie pushbacków i zastraszaniu tych, którzy starają się ocalić życie osób na granicy”. „Usłyszysz historię naszego specjalnego gościa – aktywisty, wolontariusza, a także migrantów, którzy doświadczyli walki o przedostanie się do Polski i uzyskali status uchodźcy” – napisano.

Pod zaproszeniem widnieje podpis Janiny Ochojskiej. Europosłanka PO często wypowiada się na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i znana jest z bardzo krytycznej oceny działań rządu w tej sprawie.

Waszczykowski: Antypolska, kłamliwa hucpa

Przygotowana przez nią wystawa oburzyła polityków Prawa i Sprawiedliwości. Patryk Jaki stwierdził, że to „oczernia Polskę i jej funkcjonariuszy broniących kraj przed hybrydowym atakiem Putina-Łukaszenki”.

Oburzenia nie kryje też europoseł Witold Waszczykowski. Według niego Ochojska „urządziła w Parlamencie Europejskim antypolską, kłamliwą hucpę”. „Zrobiła to gdy Polska broni granic Unii i NATO przed hybrydową operacją, uznaną przez instytucje międzynarodowe jako atak na Polskę i Europę” – napisał na Twitterze były minister spraw zagranicznych.

Ochojska zareagowała na wpis europosła PiS pytaniem, „czy kłamstwem jest, że na tej granicy już 37 osób straciło życie?”. „W Bohonikach są ich groby. Straż Graniczna na piśmie przyznała, że wykonała ponad 50 tys. pushbacków. Wystawa o tym właśnie mówi. SG Pan już też nie wierzy?” – napisała na Twitterze. „Ochrona granic – TAK, niehumanitarne działania – NIE” – dodała.

