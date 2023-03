Likwidacja TVP Info. Sejm zdecydował o losach projektu

W głosowaniu wzięło udział 450 posłów. Za jego odrzuceniem zagłosowało 234, przeciw było 215, a jeden wstrzymał się od głosu.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę. Zakładał on zniesienie abonamentu i likwidację stacji TVP Info. Jako przedstawiciel wnioskodawców wystąpił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy krytykował państwową telewizję informacyjną za niski poziom merytoryczny i stronniczość.

Rafał Trzaskowski namawia do likwidacji TVP Info

– TVP Info jest dzisiaj nie tylko siedliskiem marnego warsztatu, służalczości, propagandy i manipulacji, ale przede wszystkim miejscem, w którym panuje skrajny cynizm oraz brak jakichkolwiek hamulców moralnych – mówił Rafał Trzaskowski. Polityk Platformy Obywatelskiej nawiązał do śmierci 16-letniego syna posłanki Magdaleny Filiks. -Spotykamy się w szczególnym momencie – właśnie w ostatnich dniach tak namacalnie odczuliśmy zło, którego symbolem przez ostatnie lata stała się telewizja – kiedyś nazywana publiczną – mówił.

Rafał Trzaskowski przekonywał w dalszej części, że TVP Info nie da się uratować, ale Polsce potrzebna jest prawdziwa telewizja publiczna. – Naszym celem powinno być zbudowanie poważnej, rzetelnej telewizji publicznej, która ma bazować na najwyższych standardach, porównywalnych do standardów BBC – postulował Trzaskowski.

Problematyczny pomysł Trzaskowskiego

Inicjatywa ustawodawcza, której celem jest likwidacja TVP Info, ma swoje korzenie w kampanii prezydenckiej z 2020 roku. Był to jeden z postulatów ówczesnego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Projekt skonkretyzował się w lutym 2021 roku, gdy ówcześni liderzy Platformy Obywatelskiej, jej przewodniczący Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosili, że partia rusza ze zbiórką podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, zakładającą likwidację TVP Info.

Pół roku później – już po powrocie Donalda Tuska do kierowania partią – ogłoszono, że zebrano ponad 100 tys. podpisów pod tym projektem (tyle jest wymagane, by była możliwość złożenia go do Sejmu).

Ostatecznie jednak inicjatywa nigdy nie trafiła do laski marszałkowskiej. Nieoficjalnie mówiło się, że pomysł likwidacji TVP Info nie podobał się Donaldowi Tuskowi.