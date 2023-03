KO robi unik ws. uchwały o Janie Pawle II. Wyłamała się tylko jedna posłanka

W czwartek po południu posłowie zdecydowali o losach uchwały „w sprawie obrony dobrego imienia” Jana Pawła II. Głosowanie miało dość niecodzienny przebieg, ponieważ najpierw posłowie obejrzeli fragment wystąpienia papieża w parlamencie z 1999 roku, po czym marszałek Sejmu odczytała treść całej uchwały. Politycy obozu rządzącego wysłuchali jej na stojąco.

Ostatecznie Sejm uchwalę przyjął. Za głosowało 271 posłów, przeciw było 43, a wstrzymało się 4.

Uchwała o obronie Jana Pawła II. Jak głosowali posłowie?

Z klubu PiS głosowało 227 posłów, wszyscy byli za, nie zagłosował tylko jeden. Natomiast spośród posłów Koalicji Obywatelskiej za była tylko jedna osoba (posłanka Joanna Fabisiak), a nie głosowało aż 125, mimo że w większości byli na sali plenarnej. Jednomyślna była Lewica, z której 36 posłów było przeciw, a 5 nie głosowało. Za przyjęciem uchwały głosowało także 23 posłów Koalicji Polskiej, 7 z Konfederacji, 4 z Porozumienia i 3 z Kukiz'15. Spośród posłów Polski 2050 nie głosowało 5, a przeciw był 1.

Poseł KO: Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła burzliwa dyskusja. Emocje podkręcił swoim wystąpieniem również poseł KO Paweł Kowal. – Z tej trybuny chciałbym was zapytać, zwracam się do tych, co tak chętnie dzisiaj wstają – zaznaczał. – Coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Coś zrobili z sądami, bo on mówił o sądach? Coście zrobili z parlamentaryzmem? – grzmiał polityk.

– Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy – mówił dalej. – Pomyślcie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin, co by czuł oglądając Dziennik Telewizyjny jak za Urbana – zwracał się do polityków Zjednoczonej Prawicy.

Gdy polityk KO schodził z mównicy, jego wystąpienie skwitował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się! – powiedział.

Czytaj też:

Spięcie na posiedzeniu sejmowej komisji ws. Jana Pawła II. „Skandaliczne, obrzydliwe słowa”Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz broni Jana Pawła II powołując się na… Amerykański wywiad