Orędzie Elżbiety Witek. „Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo”

Elżbieta Witek rozpoczęła orędzie od przypomnienia wydarzeń z 1981 roku. W Wigilię Bożego Narodzenia Jan Paweł II na znak jedności z rodakami, którzy doświadczali nieszczęścia stanu wojennego, zapalił świecę w oknie Pałacu Apostolskiego. Gest papieża był symbolem solidarności z Polakami oraz nadziei na lepszą przyszłość.

– Św. Jan Paweł II był dla Polaków takim właśnie światłem wolności. Jego słowa „nie lękajcie się” pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. My, Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii nie z przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu, złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi – powiedziała Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek: Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo

W dalszej części orędzia marszałek Sejmu stwierdziła, że w dzisiejszych czasach podważane są fundamenty, odwraca się pojęcia i tworzy fałszywych bożków. – Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, ze damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem – światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym „nie” – podkreśliła Elżbieta Witek. – Bo niezależnie od tego, w co wierzymy i jakie mamy poglądy, są dla nas wspólne insygnia tożsamości. Jest nasz orzeł biały, nasza biało-czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. W najsmutniejszych czasach to właśnie te symbole trzymały nas przy życiu, trzymały nas razem, dawały nadzieję na wolną, niepodległą Polskę – kontynuowała polityk.

– Dziś, na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc, że to nas podzieli. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa – dodała.

– Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie – powiedziała Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu przypomniała, że dziś niższa izba polskiego parlamentu przyjęła specjalną uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Polityk podziękowała tym parlamentarzystom, którzy głosowali za takim rozstrzygnięciem. – Stanęli w ten sposób po stronie dobra. Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – mówiła Witek.

