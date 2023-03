Bochenek ostro do dziennikarki TVN. Zareagował na reportaż o Janie Pawle II

W czwartek Sejm przyjął uchwałę „w sprawie obrony dobrego imienia” Jana Pawła II. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak – św. Jan Paweł II” – głosi treść projektu.

W dalszej jego części autorzy stwierdzili, że Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii polskiej walki o niepodległość i jest jednym z jej ojców w związku z czym nie zamierzają stać bezczynnie w obliczu zawartych w reportażu oskarżeń. Ponadto, w treści uchwały stwierdzono, że materiał Marcina Gutowskiego z TVN24 bazuje na dokumentach, których „nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści”. Uchwała jest odpowiedzią

Bochenek do dziennikarki TVN: Rozpętaliście hejt

O to, jak PO głosowało w sprawie uchwały zapytała dziennikarka TVP Info.

– To jest bardzo przykra sytuacja, bo to głosowanie (nad uchwałą ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II – red.) pokazało, kto po której stronie stoi. Dzisiaj w debacie publicznej została przekroczona pewna granica przez stację telewizyjną TVN. Czerwona linia została przekroczona… – odpowiadał na pytanie Rafał Bochenek. Wtedy nagle zwrócił się do dziennikarki TVN24. – Ja wiem, że to pani nie interesuje, ale to jest ważna sprawa – powiedział.

– Nie, ja dopytuję, czy to jest na żywo, wie pan? – odpowiedziała.

– To państwo rozpętaliście ten wielki hejt i szczucie na Kościół, na świętego Jana Pawła II, który jest symbolem, tworzy fundament społeczeństwa – mówił Rafał Bochenek.

– Z tym że kategorie hejtu, panie rzeczniku… – zaczęła dziennikarka.

– Powinniście skulić dzisiaj głowę i dzisiaj to wzbudziło wielkie oburzenie. Przygotowaliście spreparowany materiał na podstawie komunistycznych, sfałszowanych dokumentów. To są naprawdę najgorsze zachowania z czasów komunistycznej propagandy i tego się nie robi. Dzisiaj wstydem jest mówić, że ktoś pracuje w TVN – kontynuował.

