Lech Wałęsa przegrał proces. „Uzasadnienie sędziego było jak orka…”

„Wygrałem w całości! Uzasadnienie sędziego Andrzeja Kuryłka z Sądu Okręgowego było jak orka…” – poinformował w piątek we wpisie na Facebooku Sławomir Cenckiewicz. „Precz z komuną i agenturą! Wolne sądy i wolna Polska!” – napisał historyk.

Cenckiewicz wygrał z Wałęsą w sądzie

Przed ogłoszeniem wyroku Cenckiewicz stwierdził, że to „jeden z dwóch najbardziej absurdalnych procesów sądowych, w jakim przyszło mu uczestniczyć”.

Były prezydent Lech Wałęsa pozwał Sławomira Cenckiewicza za bezprawne zacytowanie książki Boyesa Rogersa „Nagi prezydent. Życie polityczne Lecha Wałęsy”, wydanej w 1995 r. w Londynie, oraz książki „Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku”, napisanej w 2009 r. przez Pawła Zyzaka. Opisano w nich młodzieńcze lata życia Wałęsy i akcje sztacheciarskie.

„Oskarżyciel się ani razu nie pojawił, okłamywał sąd”

„Zacytowałem, a do tego dodałem dokument SB/MO z 15 XI 1966 r. (sygn. archiwalna bydgoskiego IPN – IPN BY 069/258, t. 18, k. 336) potwierdzający ustalenia Boyesa i Zyzaka. Ja wiem, że dokument wytworzony przez bezpiekę jest (zgodnie z wczorajszą uchwałą sejmową ws Jana Pawła II) z definicji «sfabrykowany», no ale książki Boyesa i Zyzaka bazujące na relacjach także? Sam już nie wiem jak jest”... – napisał Cenckiewicz.

„W każdym razie dziś koniec tego procesu, w którym oskarżyciel się ani razu nie pojawił, a sąd okłamywał ciężką chorobą i opowieścią o leżeniu w łóżeczku, podczas gdy przyjmował gości w ECS i brał udział w konferencji”... – dodał historyk.

Wałęsa przegrał po raz drugi

Cenckiewicz wygrał z Wałęsą w sądzie już po raz drugi. We wrześniu 2021 r. były prezydent przegrał proces cywilny wytoczony mu przez historyka. Sąd nakazał wówczas Wałęsie przeproszenie Cenckiewicza.

