Posłanka ujawniła, że była molestowana. Teraz może mieć poważne kłopoty

Według TVP Info, do sądu wpłynął już prywatny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Kotuli. Były prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński oskarżył w nim posłankę Lewicy o pomówienie polegające na „postępowaniu, które mogło poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla danego stanowiska, zawodu lub innego rodzaju działalności”.

Do Sejmu trafił też wniosek o uchylenie immunitetu Kotuli – podało TVP Info.

Katarzyna Kotula przerwała milczenie

Pod koniec października ubiegłego roku w Onecie ukazał się artykuł, w którym padły mocne oskarżenia pod adresem prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Mirosław Skrzypczyński miał się przez lata znęcać psychicznie i fizycznie nad swoją rodziną, a także molestować i bić zawodników, z którymi współpracował w Energetyku Gryfino.

Po publikacji artykułu prezes PZT zaprzeczał medialnym doniesieniom i zapewniał, że wszystkie zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe. Zwracał uwagę na fakt, że rozmówcy dziennikarzy pozostali anonimowi, co w jego opinii dyskredytuje opowiadane przez nich historie. Na ujawnienie swojej historii pod nazwiskiem zdecydowała się Katarzyna Kotula. Posłanka Lewicy pod koniec lat 80. trenowała w klubie Energetyk Gryfino. Miała wówczas 13 lat.

– W trakcie treningów Mirosław Skrzypczyński zaczął szukać okazji do kontaktu fizycznego: dotykał, ocierał się. A po treningach, często indywidualnych, pod pretekstem znoszenia sprzętu czy konieczności odbycia rozmowy o popełnianych na korcie błędach, wybrane zawodniczki, w tym mnie, zaczął „zapraszać” do kantorka. To były zawsze spotkania jeden na jeden. Zamykał od środka drzwi i krzywdził nas. Za zamkniętymi drzwiami dotykał mnie po miejscach intymnych, po piersiach, pośladkach – ujawniła parlamentarzystka.

Skrzypczyński zapowiedział pozwy

Skrzypczyński zrezygnował w atmosferze skandalu z funkcji prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Jednocześnie nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i zapowiedział pozwy. „Mam nadzieję, że posłanka Kotula nie zasłoni się immunitetem poselskim” – napisał wówczas w oświadczeniu.

Czytaj też:

Posłanka Fabisiak wyłamała się z partyjnej dyscypliny. Może ponieść konsekwencjeCzytaj też:

Protestujący w Sejmie „myją się w zlewie”. Hartwich: Marszałek nie zgadza się, żebyśmy korzystali z pryszniców