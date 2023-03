Premier Morawiecki ostro o opozycji. Mówił, czym jest „efekt Tuska”

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zainaugurował w Jaśle spotkania z wyborcami PiS pod hasłem „Przyszłość to Polska”. W czasie swojego wystąpienia wielokrotnie zwracał się do Donalda Tuska. Morawiecki wykpił PO, cytując wypowiedź „jednej z posłanek, która mówiła, że pokażą program po wyborach”. – Uważajcie na te wilki w owczej skórze – stwierdził.

– Efektem Tuska jest więcej hejtu i kłamstwa w polskiej polityce. Wyraźnie widać przemysł pogardy, który stworzył – ocenił.

Morawiecki o opozycji: Wstydzą się Jana Pawła II

Szef rządu po raz kolejny odniósł się do burzy medialnej po publikacji reportażu „Franciszkańska 3” na temat wiedzy, którą Jan Paweł II miał o przypadkach nadużyć w polskim Kościele.

– Wyrazem wojny polsko-polskiej jest atak mediów na naszą świętość, na Jana Pawła II. Próbuje się mu przypisać grzechy. To jakby winy szmalcowników z II wojny światowej przelać na cały naród – powiedział. –My tworzyliśmy miejsca pracy, oni je likwidowali i wyprzedawali srebra rodowe. Oni podnosili podatki, my jesteśmy partią najniższych podatków w III RP. Oni wstydzą się biało-czerwonej i największego rodaka w historii świata, Jana Pawła II – kontynuował.

Zwrócił też uwagę na media.



– Siła mediów po stronie naszych przeciwników jest ogromna. Będą się starać wcisnąć każde kłamstwo. Na to trzeba uważać, kłamstwa trzeba demontować. To ważne, aby zwyciężyć w październiku – powiedział do uczestników spotkania. – Ruszamy w trasę, aby razem z wami pisać kolejne karty historii, wysłuchać waszych refleksji i uwag. Z takim programem zwyciężymy. Głos ludzi jest dla nas ważniejszy niż głos polityków z Berlina i Brukseli – zapewnił.

Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed pomnikiem papieża Polaka.

W poniedziałek stacja TVN24 wyemitowała materiał „Franciszkańska 3”, z którego wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego. Przypadki nadużyć opisał też Ekke Overbeek w książce „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Materiały wywołały burzę i są szeroko komentowane przez polityków i media.

