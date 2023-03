„Gdzie są te zakopane miliardy?” Premier odpowiedział spotem na pytanie Tuska

„Trzeba umieć rządzić i chcieć pracować dla Polski, żeby osiągać wyniki! Podwojenie budżetu Polski w bardzo krótkim czasie, dzięki naszym rządom, mówi samo za siebie” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Zamieścił spot, w którym przypomniał wypowiedź byłego premiera Donalda Tuska z 2014 roku.

– Jeżeli ktoś wie, gdzie leżą zakopane w Polsce miliardy, które można porozdawać ludziom to nie powinien z tym zwlekać, bo szkoda każdego dnia – mówił wtedy szef rządu. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi programowych Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wprowadzenia programu 500+ na drugie i kolejne dziecko (program został rozszerzony na pierwsze dziecko od 2019 roku – red.).

Mateusz Morawiecki zamieścił nowy spot. „Okradali nas wszystkich”

– Znaleźliśmy te pieniądze i nie były one nigdzie Zakopane. Po prostu przez lata znikały w kieszeniach ludzi z szarej strefy, a państwo im na to pozwalało. Okradali nas wszystkich. Uszczelniliśmy nie tylko VAT, mamy blisko trzy razy więcej dochodów z podatku od dużych firm, jednocześnie obniżając stawkę tego podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówi premier. – To dzięki tym pieniądzom Polska rozwija się bardzo szybko, inwestujemy w armię, mamy niskie bezrobocie – wyliczał. Dodał, że „polskie finanse publiczne są w bardzo dobrym stanie”, ale „trzeba umieć rządzić i nie opowiadać bajek o skarbach w ogrodzie”.

W podobnym tonie premier wypowiedział się w sobotę w Jaśle, podczas spotkania z wyborcami.

– Wszyscy rodacy zapytajmy się wszystkich członków PO, gdzie były te pieniądze? Gdzie one wcześniej były? Niby proste, a kluczowe pytanie dla odpowiedzi, co się dziś w Polsce dzieje – zwrócił się premier do zgromadzonych w sali. Morawiecki wspomniał też o rafinerii Jedlicze.

– Wiecie, co tam się działo w czasach PO, do likwidacji. (...) My uratowaliśmy te miejsca pracy. Bo to też jest program PiS – program pracy – mówił szef rządu.

