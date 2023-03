Tusk zakpił z Morawieckiego. „Kiedy wnuczka pyta, co będzie, jak dziadek wygra wybory...”

Na profilu Donalda Tuska na TikToku opublikowane zostało króciutkie nagranie z wizyty w księgarni. Widać na nim jak lider PO przegląda książki dla dzieci. W tym czasie wyświetla się tekst: „Kiedy wnuczka pyta, co będzie, jak dziadek wygra wybory”....

Następnie były premier wskazuje na okładkę jednej z książek, na której widać tytuł: „Mateuszek w tarapatach”, i wyraźnie się uśmiecha. Wśród hasztagów pojawiło się nazwisko Mateusza Morawieckiego, nie pozostawiając wątpliwości, o kogo chodzi.

Morawiecki uderza w Tuska

W czasie sobotniego spotkania z wyborcami w Jaśle, Morawiecki wielokrotnie wspomniał o Tusku. – Tusk wrócił na trasę i puszcza nam maraton Smerfa Marudy. Opowiada głodne kawałki, opowieści z mchu i paproci, które myślę że oprawie każdy, jakby się na chwilę zastanowił, to może sobie na spokojnie to zdementować, zdekonstruować, ale czasami warto przywołać tych kilka kłamstw, którymi się posługuje, bo on na przykład teraz stroi się w piórka obrońcy miejsc pracy. Dokładnie tak samo sobie pomyślałem, myślałem że pęknę ze śmiechu – mówił premier.

„Donald, czy Ty naprawdę myślisz, że ludzie ci w to uwierzą?”

Morawiecki odniósł się też do wypowiedzi Tuska dotyczących handlu w niedzielę. – Eh Donald, czy Ty naprawdę myślisz, że ludzie ci w to uwierzą? Ci ludzie zapomnieli, jak blokowaliście podatek na sklepy wielkopowierzchniowe? Serio? Myślisz, że ludzie mają taką krótką pamięć? (...) Donald Tusk walczy ze sklepami niemieckimi, serio.. Zamienił się chyba teraz w jakiegoś Hansa Klossa i próbuje się pokazać, że jest taki antyniemiecki, ale nie ze mną te numery, Brunner – kpił dalej szef rządu.

Stwierdził też, że Tusk ruszył w Polskę z „kolejną odsłoną wojny polsko-polskiej”, czego wyrazem jest „atak na Jana Pawła II”.

