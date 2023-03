Morawiecki: Musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić

W niedzielę przypada 24. rocznica wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili 1. Warszawską Brygadę Pancerną w Wesołej, gdzie spotkali się z uczestnikami szkolenia „Trenuj z NATO”

Jednodniowe szkolenie wojskowe dla cywili było wyjątkowo prowadzone z udziałem instruktorów z wojsk sojuszniczych, które stacjonują w Polsce.



Morawiecki: NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Polski

„Dzisiejsze ćwiczenia «Trenuj z NATO» pod Warszawą, to część szkoleń «Trenuj z wojskiem», od dawna organizowanych przez naszą armię. Spotykamy się razem z grupą osób, które się na nie zgłosiły, w 24 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. To 12 marca 1999 roku, Polska stała się częścią tego sojuszu. NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Polski” – napisał Morawiecki na Facebooku.

Premier wskazał, że „musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić, żeby Polska miała wystarczającą siłę odstraszania”. „Jej budowa zaczyna się od silnych finansów publicznych – to właśnie z polskiego budżetu opłacamy dzisiaj armię polską. Finansujemy zakupy za granicą i dokapitalizowanie naszych polskich zakładów zbrojeniowych – jak choćby na Podkarpaciu, gdzie wczoraj byłem – Autosan czy Huta Stalowa Wola, Jelcz i wiele, wiele innych rozrzuconych po całej Polsce” – wyliczył.

Morawiecki zapewnił, że rząd będzie „wzmacniać polską armię”. „Bo jesteśmy przekonani właśnie o takiej strategii działania – ona musi być tak silna, żeby najlepiej nigdy nie musiała być użyta” – podkreślił.

Premier „ogromnie zbudowany” wizytą na ćwiczeniach

Premier podzielił się też wrażeniami z ćwiczeń i rozmów z młodzieżą, która na nie przyjechała. „Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją i czują na czym polega wartość niepodległości i wolności – i że wolności – tego bezcennego daru, który jest dany i zadany – coraz więcej młodych ludzi chce bronić” – napisał.

„Jestem ogromnie zbudowany tym, że ludzie w niedzielne popołudnie poświęcają swój czas i chcą podnosić swoje umiejętności” – dodał.

