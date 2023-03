Pesymistyczna wizja Mateusza Morawieckiego ws. Ukrainy. „Rosja jest gotowa na długą wojnę”

Mateusz Morawiecki zabrał głos przekazania Ukrainie MiG-ów 29. Premier podkreślił, że nasi sąsiedzi walczą także o „nasze bezpieczeństwo i potrzebują wsparcia teraz, a nie w nieokreślonej przyszłości”. Szef rządu w rozmowie z i.pl zaznaczył, że „atutem MiG-ów jest to, że ukraińscy piloci mogą natychmiast je wykorzystać, ponieważ potrafią je pilotować i obsługiwać”.

– Co do samolotów F-16, to nie ma obecnie decyzji sojuszniczej w ramach NATO odnośnie ich przekazania Ukrainie. Natomiast podczas wizyty w Kijowie potwierdziłem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że możliwe jest szkolenie na tych samolotach dla ukraińskich pilotów w Polsce – podkreślił Morawiecki.

Szef rządu o wojnie w Ukrainie. „Nie jestem w tej sprawie optymistą”

Premier został zapytany także o scenariusze wojny w Ukrainie. – Nie jestem w tej sprawie optymistą. Uważam, że rosyjskie zasoby i determinacja tamtejszych władz, wbrew niektórym komentarzom, są ogromne. Rosja cały czas posiada 15 tys. czołgów. Nawet jeżeli trzeba z dwóch złożyć jeden sprawny, to i tak daje kilka tysięcy sztuk, które mogą zostać wyprowadzone na pole bitwy – zaznaczył Morawiecki.

– Podobnie jest z zapasami amunicji i oczywiście zasobami ludzkimi. Rosja jest więc gotowa na długą wojnę. A w samym rosyjskim społeczeństwie nie widać pęknięcia, realnych oznak sprzeciwu wobec polityki Władimira Putina – kontynuował szef rządu. Morawiecki zaznaczył, że „wizyta Joe Bidena w Kijowie świadczy o silnym poparciu dla Kijowa i jest komunikatem dla Rosjan, że USA nie zostawią Ukrainy i naszej części Europy”. – Ukraina musi wygrać i wierzę, że wygra – powiedział premier.

USA zmieni nastawienie ws. Ukrainy? Mateusz Morawiecki nawiązał do Donalda Trumpa

Morawiecki nawiązując do Donalda Trumpa nie obawia się, że w Stanach Zjednoczonych zmieni się podejście ws. Ukrainy. Szef rządu wrócił do swojej wizyty na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Podkreślił, że „jedna trzecia spośród wszystkich senatorów USA przyjechała dyskutować o Ukrainie”. – To pokazuje, że amerykańska klasa polityczna w ogromnej większości, niezależnie od barw partyjnych, wspiera Ukrainę i przeciwdziała agresji rosyjskiej – podsumował Morawiecki.

