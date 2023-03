Chiny próbują doprowadzić do pokoju? Xi Jinping ma rozmawiać z Zełenskim

O przygotowaniach chińskiego przywódcy do wizyty w Moskwie „WSJ” pisał jeszcze w lutym. Według najnowszych informacji Agencji Reutera Xi Jinping chciałby to zrobić przy okazji swojej podróży do Rosji. Możliwe też, że odwiedziłby po drodze inne europejskie kraje, decyzje w tym zakresie jeszcze jednak nie zapadły. Z kolei z ukraińskim prezydentem rozmawiałby jedynie za pośrednictwem połączenia internetowego.

Chiny światowym rozjemcą?

„WSJ” podkreśla, że Chinom zależy na odegraniu roli rozjemcy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Pekin chciałby poprzez swoje mediacje zakończyć pełnoskalową wojnę w Ukrainie i w ten sposób wzmocnić swoją rolę na świecie.

Do chińskich wysiłków pokojowych sceptycznie podchodzą oczywiście Stany Zjednoczone i ich partnerzy. Na świecie widać jednak, że Pekin aktywnie stara się poprawić swoją pozycję. Kilka dni temu Iran i Arabia Saudyjska ogłosiły ocieplenie dwustronnych stosunków po spotkaniu w Pekinie w obecności przedstawiciela Chin.

Podróż Xi Jinpinga do Rosji byłaby jednak czymś znacznie więcej. To pierwszy zagraniczny wyjazd mianowanego na trzecią kadencję przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Chiński plan pokojowy dla Ukrainy

W dniu pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę Chiny przedstawiły dwunastopunktowy plan pokojowy dla Kijowa. Według Pekinu „wszystkie strony powinny zachować powściągliwość i racjonalność, a także zapobiegać dalszemu rozwojowi konfliktu” i „zarówno Ukraina, jak i Rosja, powinny podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz wznowienia dialogu i całkowitego zaprzestania działań wojennych”.

Wcześniej Pekin zachowywał wstrzemięźliwość w sprawie konfliktu w Ukrainie, ale do nagłej zmiany podejścia miała go skłonić symulacja wojny sporządzona w grudniu przez Akademię Nauk Wojskowych, think-tank podlegający bezpośrednio chińskiej armii.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Wiadomo, kiedy Xi Jinping spotka się z Putinem. Wizytę w Moskwie przyspieszonoCzytaj też:

Nowy „główny klient” Rosji płaci niewymienialną walutą. Zamrożone miliardy