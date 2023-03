PiS szykuje skargę do KRRiT. Chodzi o reportaż TVN

– Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN w tej sprawie, tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim – powiedział we wtorek podczas rozmowy na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski o skrócie TVN. „Tusk Vision Network”

– To element próby uderzenia w podstawowe wartości, które są fundamentem polskości, naszej tradycji, na podstawie materiałów, które powiedzieć, że są wątpliwe, to tak jakby nic nie powiedzieć – kontynuował polityk. – Jan Paweł II, największy z Polaków, przyłożył swoją cegiełkę do tego, że w tej chwili właśnie taka stacja jak TVN24, przez niektórych zwana Tusk Vision Network, może emitować takie materiały i może w bezczelny sposób sugerować coś, co nie miało miejsca, kłamać z tą nadzieją, że tzn. wolne sądy w razie czego staną po ich stronie – dodał sekretarz generalny PiS.

Reportaż „Franciszkańska 3”

Reportaż „Franciszkańska 3”, który został wyemitowany na antenie TVN24, wywołał burzę. Z materiału wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

Po emisji dokumentu Sejm przyjął uchwałę „w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II”. Orędzie w tej sprawie wygłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie – powiedziała marszałek Sejmu. – Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – zaapelowała na zakończenie. Na 2 kwietnia zapowiedziany został I Marsz Papieski, który przejdzie ulicami Warszawy.

Czytaj też:

Ziobro zarzuca stacji TVN brak rzetelności. „Gdyby się tym zainteresowali...”Czytaj też:

Premier odpiera zarzuty opozycji ws. Kodeksu wyborczego. „Szukanie dziury w całym”