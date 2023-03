Rosyjska i białoruska propaganda podłapała wypowiedź Ochojskiej o masowych grobach. Żaryn ostrzega

Kilka dni temu Janina Ochojska na antenie TOK FM stwierdziła, że ofiar na granicy polsko-białoruskiej może być więcej. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej zasugerowała, że mogły być one „uprzątnięte w zbiorowym grobie” na terenie Puszczy Białowieskiej „w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”. Zdaniem europosłanki „po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów”. – Mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły – stwierdziła.

Szokujące oskarżenia Janiny Ochojskiej

Na oskarżenia Ochojskiej zdecydowanie zareagowali przedstawiciele rządu. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski oświadczył, że „oskarżenie leśników, że ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w masowym leśnym grobie w Białowieży to wyjątkowo ohydne pomówienie” i zapowiedział, że Lasy Państwowe „wyciągną wszystkie dostępne prawnie konsekwencje”.

Prokuratura, na polecenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, wszczęła już postępowanie w sprawie pomówienia.

Żaryn wydał „infoalert”

We wtorek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn wydał „infoalert”, w którym zwrócił uwagę, że wypowiedź Ochojskiej „bardzo mocno promuje” rosyjska i białoruska propaganda.

Żaryn przypomniał, że „białoruska propaganda prowadzi systematyczne ataki informacyjne przeciwko Polsce w związku z decyzją władz RP, która pozwoliła na zatrzymanie szlaku nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej”. „Białoruś i nadająca ton jej propagandzie Rosja konsekwentnie oskarżają Polskę o przemoc wobec cudzoziemców, agresję, zbrodnie, a także działania przeciwko środowisku naturalnemu” – zaznaczył.

twitter

Pełnomocnik rządu zwrócił uwagę, że „w ramach uwiarygadniania swoich tez Białoruś promowała tożsame kłamstwa i oskarżenia, które kolportował Emil Cz., zdrajca, który uciekł z Polski i przeszedł na stronę Białorusi – rozpowszechniał on oskarżenia dot. rzekomych polskich zbrodni”. Przypomniał, że na tej podstawie reżim Aleksandra Łukaszenki „oskarżał Polskę o masowe zbrodnie, próbując składać w tej sprawie nawet wnioski do międzynarodowych trybunałów”. Następnie wskazał, że „działania propagandowe Białorusi były prowadzone w sposób spójny, skoordynowany i dopasowany do celów Rosji”.

„Ochojska legitymizuje groźne ataki informacyjne przeciwko RP”

„W swoich ostatnich wypowiedziach Janina Ochojska kolportuje kłamstwa dotyczące masowych grobów na granicy polsko-białoruskiej. W ten sposób Ochojska legitymizuje groźne ataki informacyjne przeciwko RP” – oświadczył Żaryn.

Pełnomocnik rządu przekazał, że jej wypowiedź „została natychmiast podchwycona przez rosyjski aparat propagandowy”. „Słowa Ochojskiej są wykorzystywane przez rosyjski reżim do uwiarygodnienia ataków na Polskę” – przekazał minister.

Czytaj też:

„PiS tylko na to czeka”. Trzaskowski o wypowiedzi OchojskiejCzytaj też:

Waszczykowski oskarżył Ochojską o „urządzenie w PE antypolskiej, kłamliwej hucpy”. Europosłanka reaguje