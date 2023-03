Nowacka bezlitosna dla Ziobry. „Szeryf San Escobar, pistolet w majtkach. Komu chce zaimponować?”

W poniedziałek Zbigniew Ziobro składał wieniec na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu. Gdy kładł go na ziemi, wiatr podwiał jego marynarkę i odsłonił broń wetkniętą za pasek.

Ziobro przyłapany z pistoletem pod marynarką

W rozmowie z „Super Expressem” minister sprawiedliwości i prokurator generalny przekazał, że ma uprawnienia na broń.

– Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie – tłumaczył Ziobro.

Nowacka: Szeryf San Escobar

We wtorek sytuację komentowali w „Kropce nad i” w TVN24 Barbara Nowacka i Michał Kamiński. – Szeryf San Escobar, pistolet w majtkach, komu on chce tym zaimponować? – ironizowała posłanka Koalicji Obywatelskiej. – Co to ma być? Czy to ma być jakiś ukłon w stronę wyborców Konfederacji? Czy to ma być udowodnienie swojej męskości? Czy to ma być podważenie tego, jak funkcjonują służby? – zastanawiała się Nowacka.

Posłanka zwracała uwagę, że Ziobro jest „pod stałą ochroną”. Stwierdziła też, ze „latanie z bronią na uroczystości” jest też „narażeniem innych na niebezpieczeństwo”. – Nie tylko dlatego, że coś mu może wystrzelić, ale ktoś go może zaatakować, ktoś mu może tę broń wyjąć, jak ją zauważy. Nie jest to odpowiedzialne – oceniła.

Kamiński: Rzecz nie dzieje się w Kolumbii

Z kolei Kamiński stwierdził, że jeżeli „minister sprawiedliwości przychodzi na konferencję prasową z bronią, a rzecz nie dzieje się w Kolumbii, tylko w Rzeczpospolitej Polskiej, to albo Polska zaszła tak daleko pod jego rządami, że on we własnym kraju nie czuje się bezpieczny, albo stan emocjonalny pana ministra jest na tyle wzburzony, że czuje się bezpieczniej jeżeli ma przy sobie broń”.

