Bosak o samobójstwie syna posłanki Filiks: Na pewno ktoś dokonał przestępstwa

Ostatnie tygodnie w polityce obfitują w tragiczne i głośne wydarzenia. Jednym z nich jest burza, która rozgorzała po emisji reportażu "Bielmo. Franciszkańska 3", w którym przedstawiono dowody na to, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele, zanim został papieżem.

Sprawa Jana Pawła II po reportażu "Bielmo". Bosak: Nie tak to powinno wyglądać

Politycy obozu rządzącego głośno wyrażają swój sprzeciw wobec pracy dziennikarzy, a także uznanie i miłość do papieża Jana Pawła II. W programie "Mówiąc Wprost" poseł Krzysztof Bosak odniósł się do tych wydarzeń. – Mamy w Polsce tysiące zawodowych historyków, mamy muzea, instytuty, uczelnie, miejsca opłacane z kieszeni podatników, które zajmują się promowaniem pamięci o Janie Pawle II i w tych wszystkich miejscach nie ma w dyskusji. Pojawia się holenderski dziennikarz bez warsztatu i dorobku historycznego i analizuje esbeckie archiwa bez kontekstu. Nie tak to powinno wyglądać – mówi w rozmowie z Dariuszem Grzędzińskim i Joanną Miziołek poseł Konfederacji.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu odcinka: