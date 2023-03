Andrzej Duda rozmawiał z szefem CIA. To drugie takie spotkanie w ciągu pół roku

Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych Williamem J. Burnsem. Było to już drugie spotkanie prezydenta z szefem CIA w ciągu ostatniego pół roku.

Szczegóły rozmów pozostają tajemnicą. Kancelaria Prezydenta przekazała jedynie w lakonicznym komunikacie, że dotyczyły one obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Głowie państwa towarzyszyli m.in. szef biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a także szef prezydenckiego biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Andrzej Duda spotka się z prezydentem Czech

Z kolei w czwartek 16 marca Andrzej Duda spotka się z nowym prezydentem Czech. Petr Pavel został oficjalnie zaprzysiężony 9 marca.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że wśród tematów rozmów znajdzie się m.in. kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapowiedział, że przywódcy będą rozmawiali także o przyszłości relacji w ramach struktur europejskich i euroatlantyckich. Przypomniał w tym kontekście, że w lipcu odbędzie się szczyt NATO w Wilnie.

– Zarówno Polska, jak i Czechy mają swoje plany działań dotyczące tego szczytu. Zarówno Polska, jak i Czechy chciałyby dalszej adaptacji Sojuszu do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa, do wzmacniania obecności na wschodniej flance NATO, ale także i do intensyfikacji wsparcia dla tychże państw tu, na wschodniej flance NATO – wskazywał Marcin Przydacz.

Kolejnym ważnym wątkiem rozmów prezydentów będą relacje dwustronne polsko–czeskie relacje gospodarcze. – Polska i Czechy mają bardzo rozbudowane relacje gospodarcze. Czechy są dla Polski drugim partnerem gospodarczym, Polska dla Czech trzecim, więc przywódcy będą rozmawiali także o tym, jak rozbudowywać tę współpracę gospodarczą – wyjaśnił szef BPM.

