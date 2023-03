Ołeksij Reznikow podsumował Ramstein-10. Mówił o „obudzonym optymizmie”

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podsumował spotkanie Ramstein-10. Podziękował sojusznikom i oświadczył, że to, co usłyszał, napełniło go optymizmem.

Podsumowując dziesiąte spotkanie w Ramstein, szef ukraińskiego departamentu obrony mówił o optymizmie. W taki nastrój wprawiły go deklaracje, składane przez ministrów obrony przyjaznych państw. Ołeksij Reznikow podziękował sojusznikom Reznikow wśród czynników napawających go optymizmem wymienił wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, dostawy amunicji, specjalistyczne treningi ukraińskich żołnierzy w krajach sojuszniczych oraz stworzenie „żelaznej pięści”, jak obrazowo mówi się o siłach mających ruszyć z wiosenną kontrofensywą. „Dziękuję sekretarzowi obrony USA, panu Lloydowi J. Austinowi III, za Twoje wybitne przywództwo i przyjaciołom z antykremlowskiej koalicji, za wasze chęci do stania przy Ukrainie aż do naszego zwycięstwa” – przekazał Reznikow w ramach podsumowania. 150 czołgów Leopard dla Ukrainy Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że dziewięć krajów zapowiedziało chęć wysłania do Ukrainy ponad 150 czołgów Leopard. Zapewniał też, że na spotkaniu w ramach formatu Ramstein uczestnicy będą zastanawiali się nad innowacyjnymi rozwiązaniami problemu produkcji amunicji dla Ukrainy. Czołgi oprócz Niemiec zdecydowały się przekazać Ukrainie m.in. Polska, Portugalia, Finlandia czy Szwecja. Niemcy chcą odkupić czołgi od Szwajcarii po tym, jak wysłano je do Kijowa. Zapewniają, że te kolejne nie trafią już do Ukrainy, tylko uzupełnią zapasy Niemiec lub sojusznika z NATO czy UE. Szwajcaria nie sprzeda czołgów dla Ukrainy Reuters przypomniał, że zgodnie z przepisami o neutralności i odrębnym embargiem na broń Szwajcaria nie może bezpośrednio wysłać broni do Kijowa. Berno podkreśliło, że rozważa wniosek Berlina. Umowa z Niemcami wymagałaby od szwajcarskiego parlamentu formalnego ogłoszenia, że czołgi są wycofane z eksploatacji. Obecnie Berno ma na stanie 96 Leopardów 2. Rzecznik Ministerstwa Obrony Szwajcarii przyznał, że z puntu widzenia armii możliwe byłoby obycie się bez niewielkiej liczby czołgów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań własnych jego kraju. Berno wcześniej blokowało prośby Niemiec, Danii i Hiszpanii o zezwolenie na reeksport na Ukrainę zakupionej wcześniej amunicji szwajcarskiej produkcji. Szwajcarskie społeczeństwo wywiera jednak coraz większą presję, aby zakończyć zakaz eksportu szwajcarskiej broni do stref wojennych.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Rosyjski agent miał zabić ministra obrony Ukrainy i szefa wywiadu. Ujawniono akcję służbCzytaj też:

Kiedy wystartuje ukraińska kontrofensywa? Kluczowy jeden czynnik