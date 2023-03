Donald Tusk przeszedł na wcześniejszą euroemeryturę. Wiadomo, ile wynosi

Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami podpoznańskiej Rokietnicy, które odbywało się 10 marca powiedział, że jest już na europejskiej emeryturze. Unijni urzędnicy wyjaśnili portalowi fakt.pl, że obowiązujący wiek przejścia na emeryturę dla personelu instytucji Unii Europejskiej wynosi aktualnie 66 lat.

Były przewodniczący Rady Europejskiej mógłby więc zostać pełnoprawnym euroemerytem dopiero za nieco ponad miesiąc, kiedy będzie obchodził 66. urodziny. Tusk skorzystał jednak z przysługującego mu prawa i przeszedł na „wcześniejszą” euroemeryturę.

Donald Tusk otrzymuje wcześniejszą euroemeryturę

Taką możliwość mają osoby zajmujące wysokie stanowiska publiczne w Unii Europejskiej. Wówczas wniosek o rozpoczęcie pobierania emerytury mogą złożyć nie wcześniej niż sześć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Będą jednak otrzymywać niższe świadczenie, w zależności od tego, kiedy wpłynęło pismo w tej sprawie.

Lider Platformy Obywatelskiej taki wniosek złożył po ukończeniu 65. roku życia. Na tej podstawie otrzymuje ok. 4,6 tysięcy euro miesięcznie, co daje w przeliczeniu na polską walutę ok. 21 tys. złotych brutto. Tusk może liczyć na polską emeryturę z ZUS, ale nie wiadomo, czy złożył o nią wniosek.

Janusz Kowalski o pracy Donalda Tuska w RE. „Pięć lat nicnierobienia”

Do sprawy odniósł się poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. „Jestem zwolennikiem ograniczenia do minimum biurokracji w UE. Likwidacji wysokich wynagrodzeń dla eurokratów i absurdalnych przywilejów emerytalnych dla urzędasów z Brukseli. Dlaczego taki Tusk za pięć lat nicnierobienia w Brukseli ma dostawać kilkunastokrotność emerytury polskiego rolnika?” – zapytał w mediach społecznościowych wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

„Dla Polaków wydłużony wiek emerytalny, dla siebie wcześniejsza euroemerytura” – skomentował z kolei minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Polityk PiS nawiązał do 2012 r., kiedy ówczesny rząd Tuska wydłużył wiek emerytalny do 67. roku życia.

