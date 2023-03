Jaki plan na Beatę Szydło ma Jarosław Kaczyński?

Choć nie ma oficjalnej decyzji ze strony Beaty Szydło co do kandydowania w wyborach do Sejmu, to polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego przekonuje nas, że prezes PiS chce by była premier startowała. W ten sposób zyskuje w kampanii polityka, który nie dość, że może osiągnąć jeden z najlepszych wyników w PiS, to jeszcze wprowadzi element konkurencji w partii.

– Jarosław Kaczyński jest w idealnej sytuacji, bo zaangażowaniem Beaty Szydło w kampanię wprowadza rywalizację w partii. Jeśli była premier ostatecznie wystartuje do Sejmu, po wyborach będzie porównywał jej wynik z pozostałymi liderami PiS-u – mówi nasz rozmówca z PiS.

Nazwisko byłej premier w ugrupowaniu najczęściej pojawia się w kontekście wyborów prezydenckich w 2023 roku.