„Ci ludzie maja niemyte dusze”. Kancelaria Sejmu odpowiada na mocne oskarżenie Tuska

Podczas obfitującej w krzyki i trudne pytania wizyty Donalda Tuska w Bytomiu pojawił się też temat osób z niepełnosprawnościami. Przewodniczący PO opowiedział przy tej okazji o sytuacji, która rzekomo miała miejsce w polskim Sejmie.

Tusk oskarża Straż Marszałkowską

– Ostatnio po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że jak dzieci z niepełnosprawnościami chcą się umyć w Sejmie w czasie protestu, to im nie wolno skorzystać z prysznica. Bo PiS i kierowana przez PiS Straż Marszałkowska zabrania. Ci ludzie maja niemyte dusze, jeśli mówimy o tym, kto miał prawo się umyć, a kto nie – komentował polityk.

– Że komuś takie rzeczy do głowy przychodzą to jest absolutnie... chociaż właściwie niezaskakujące, bo z pogardy wobec słabszego, trochę innego, tego kto nie kocha Jarosława Kaczyńskiego uczyniono metodę rządzenia – mówił dalej Donald Tusk. Po chwili zwrócił jednak uwagę na siłę osób z niepełnosprawnościami, nazywając je „herosami”.

– Jak patrzę na Mejzę, na Bielana to im się wydaje, że są wyobrażeniem siły – powiedział jeszcze. Po chwili usłyszał z widowni antypisowski okrzyk. – Zgadzam się z panią, choć nie dam mikrofonu pod to hasło, ale zgadzam się w 100 procentach. To niewybaczalne. To dokładnie to samo, jak przypomniałem co się stało z posłanką Filiks. Nawet w czasie procesu zabójcy Adamowicza pojawiały się próby, żeby odwrócić rolę, tego komu trzeba współczuć.

Odpowiedź Sejmu na słowa Tuska

„W reakcji na wystąpienie Donalda Tuska, na oficjalnym profilu Sejmu na Twitterze pojawiło się nagranie i krótki komunikat. Panie Donaldzie Tusku, stop fake news. Uczestnicy akcji protestacyjnej w Sejmie już 12 marca otrzymali propozycję korzystania z Hotelu Poselskiego (restauracja, łazienki etc.) z gwarancją powrotu i kontynuacji protestu w budynku głównym Parlamentu” – czytamy w wiadomości w tweecie.

