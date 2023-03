Morawiecki nie zostawił suchej nitki na Tusku. „Może w ogóle dołączy do PiS?”

„Fakt” poinformował, że Donald Tusk jest już oficjalnie emerytem. Były przewodniczący Rady Europejskiej miał skorzystać z przepisów, które dały mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że świadczenie wynosi ok. 4,6 tys. euro miesięcznie, czyli w przeliczeniu ok. 21 tys. zł.

Mateusz Morawiecki: Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS

Mateusz Morawiecki odniósł się do sprawy w nagraniu, które zostało opublikowane na Twitterze. – Dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się, w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS – powiedział polityk.

– Może w ogóle dołączy do PiS? E, lepiej nie. Teraz widać jak na dłoni hipokryzję szefa PO. Porzucił zaszczytną funkcję premiera RP i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia – stwierdził premier.

W dalszej części nagrania Mateusz Morawiecki wbił szpilę opozycji, a następnie przeszedł do opisania dokonań rządu Zjednoczonej Prawicy. – Tak to już jest z naszą opozycją, jej działania to dokładna odwrotność obietnic składanych przed wyborami. Na szczęście naprawiliśmy to. Cofnęliśmy krzywdzącą reformę emerytalną Tuska, wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę i emeryturę bez podatku. A kiedy przyszły trudne czasy, zapewniliśmy seniorom rekordową waloryzację świadczeń. Bo dla mojego rządu liczy się wiarygodność i odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec polskich seniorów, a nie wobec brukselskich elit. Jedynym Polakiem, o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk. Nie z nami te numery Brunner! – zakończył premier.

