Kaczyński stanął w obronie Jana Pawła II. „Dziś dajemy odpór atakom, ale musimy wygrać wybory”

Z reportażu „Franciszkańska 3” wyemitowanego przez stację TVN24 wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego. Do takich samych wniosków doszedł autor książki „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział” Ekke Overbeek. Oba materiały wywołały dyskusję na temat odpowiedzialności papieża.

Jarosław Kaczyński nie mógł pojawić się na Dolnym Śląsku. Wysłał list w obronie Jana Pawła II

Głos w tej głośnej sprawie zabrał także prezes PiS, który nie był w stanie osobiście pojawić się na Forum Klubów „Gazety Polskiej” województwa dolnośląskiego, ale skierował do jego uczestników list. Napisał w nim o „potężnej akcji dyfamacyjnej, skoordynowanej medialnej nagonki wymierzonej w postać najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, Kapłana, który walnie przyczynił się do upadku komunizmu i przez dekady kształtował polskie życie duchowe – św. Jana Pawła II”.

Kaczyński zwraca uwagę, że przez lata byliśmy świadkami różnego typu ataków na Kościół, ale to, z czym mamy teraz do czynienia – jak twierdzi – jeszcze jakiś czas temu byłoby nie do pomyślenia. „Nikt wówczas nie ośmieliłby się twierdzić bez bardzo mocnych dowodów, że kardynał Karol Wojtyła nie tylko wiedział o nadużyciach seksualnych, ale je na dodatek ukrywał. Dziś jest to już możliwe” – podkreśla prezes PiS.

Prezes PiS broni papieża. Szybko przeszedł do kampanii wyborczej

„Nie ma co się łudzić: tego typu ataki będą się nasilać. Musimy więc być na nie przygotowani pod każdym możliwym względem. Dziś dajemy im odpór, ale żebyśmy mogli czynić to równie skutecznie w przyszłości, musimy wygrać wybory” – oświadczył Jarosław Kaczyński.

Warto przypomnieć, że w czwartek, 16 marca, biskupi na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku „Święty Jan Paweł Wielki”. zaapelowali, aby nie wykorzystywać osoby papieża Polaka do celów bieżącej polityki.

