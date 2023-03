Nowy spot PiS uderza w Tuska. „Przed państwem największy hipokryta polskiej polityki”

Prawo i Sprawiedliwość nie odpuszcza Donaldowi Tuskowi, który skorzystał z przepisów pozwalających przejść na wcześniejszą emeryturę w związku z pełnieniem przez niego funkcji szefa Rady Europejskiej. Lider PO otrzymuje ok. 4,6 tysięcy euro miesięcznie, co daje w przeliczeniu na polską walutę ok. 21 tys. złotych brutto.

Nowy spot PiS. Poszło o emeryturę Donald Tuska

„Podniósł wiek emerytalny Polakom do 67 lat, zostawiając po sobie głodowe emerytury. Sam zaczął pobierać unijną emeryturę w wieku 65 lat, w wysokości ponad 20 tys. zł miesięcznie. Przed Państwem największy hipokryta polskiej polityki” – wpis o takiej treści pojawił się w niedzielę na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości.

Minutowy materiał wideo zestawia serię archiwalnych nagrań z poprzedniej kampanii wyborczej, a także wypowiedzi Donalda Tuska jako premiera. – Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia. To jest decyzja, którą ktoś wreszcie musi podjąć – mówi lider PO na nagraniach sprzed lat. Później widzimy kadr ze starszą kobietą, która przyznaje, że „strasznie boi się tego Tuska”.

PiS nie odpuszcza Donaldowi Tuskowi w nowym spocie

W nowym spocie widzimy też protest przed Sejmem oraz wypowiedź ministra finansów za rządów Platformy Obywatelskiej Jacka Rostowskiego. – Ludzie jakby się nauczyli, że warto dłużej pracować – mówił w jednym z wywiadów radiowych. Znalazła się tam też wypowiedź Donalda Tuska, który zapewnia, że PO nie będzie podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach.

Decyzja Tuska o przejściu na emeryturę była już wcześniej szeroko komentowana przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Premier zwrócił uwagę, że Donald Tusk jest beneficjentem obniżenia wieku emerytalnego przez rząd PiS, a „Polaków skazywał na pracę do 67 lat, a sam przeszedł na emeryturę w wieku 65”. „Nie z nami te numery Brunner!” – napisał Mateusz Morawiecki.

