Europoseł PiS o tym, dlaczego Donald Tusk chce dojść do władzy. „Zemsta za 13 kolegów”

Adam Bielan stwierdził, że Donald Tusk chce dojść do władzy po to, aby „zemścić się za to, że 13 jego kolegów zasiadło na ławie oskarżonych”. Europoseł PiS mówił też, że lider PO „chce wziąć za zakładnika całą Polskę”.

Adam Bielan w Radiu Plus mówił w kontekście wyborów parlamentarnych 2023, że „w Polsce w dzisiejszych czasach potrzebna jest stabilność układu rządowego i dobra współpraca z prezydentem”. – Widzimy, że Donald Tusk nie jest w stanie sformułować wspólnej oferty w imieniu opozycji. Oni się tam kłócą od samego początku: i o listę i czy Tusk ma być premierem – mówił szef Partii Republikańskiej. Adam Bielan o sporze Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim Europoseł PiS przypomniał rządy lidera PO z lat 2007-2010, kiedy ten jego zdaniem „brutalnie walczył z Lechem Kaczyńskim”. – Nie potrzebujemy sporów pomiędzy rządem i prezydentem – podkreślił Bielan. Szef Partii Republikańskiej odniósł się także do roli Andrzeja Dudy, który miałby być „wielkim hamulcowym”, gdyby Platforma Obywatelska doszła do władzy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że prezydent został wybrany z określonym programem, który jest zbieżny z tym PiS-u. Zdaniem Bielana „trudno domniemywać, że w takim wypadku będzie w stanie się podpisywać pod programem zaprzeczenia tego, co głosi Zjednoczona Prawica”. – Tusk dyszy, pała żądzą rewanżu i nienawiści politycznej. Jad się leje z każdej jego wypowiedzi – przekazywał szef Partii Republikańskiej. Według Bielana celem zdobycia władzy przez Tuska jest „zemsta za to, że 13 jego kolegów zasiadło na ławie oskarżonych”. Europoseł PiS oskarża lidera PO ws. KPO – Problem polega na tym, że za zakładnika chce wziąć całą Polskę – stwierdził europoseł PiS. Bielan oskarżył również Tuska o to, że „osobiście i poprzez swoich współpracowników zrobił wszystko”, aby Polska nie otrzymała środków z KPO. Szef Partii Republikańskiej dodał, że lider PO interweniował też w Komisji Europejskiej w tej sprawie. Czytaj też:

